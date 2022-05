Highlander Andretti, a 82 anni torna al volante di una monoposto in Formula 1 In occasione del Gran Premio di Austin in programma a ottobre, Mario Andretti, oggi 82enne, si accomoderà di nuovo in una monoposto di F1. È l’ennesima sfida del pilota del secolo.

Mario Andretti pronto a (ri)mettersi al volante di una monoposto di F1 a 82 anni.

Leggi il nome Andretti e puoi ascoltare il rombo dei motori che hanno attraversato un'epoca. Dalla Formula Uno alla Indycar passando per le stock car, Mario, il pilota del secolo, a 82 anni si prepara a scrivere un altro capitolo della sua storia leggendaria. Lo ha fatto in pista sui tracciati internazionali ed è lì che è nata quella che oggi è un'azienda nel mondo dei bolidi. In occasione del Gran Premio di F1 in programma ad Austin a ottobre sarà in pista al volante di una McLaren in un evento collaterale. Si accomoderà nell'abitacolo e lascerà l'adrenalina scorrere, saggerà la pista, modulerà la pressione sul pedale a orecchio… captando i giri del propulsore e andando a memoria con le traiettorie. Sarà un gioco da "ragazzi" e una sorta anticipo di sfida che la famiglia Andretti è pronta a raccogliere: arrivare in F1 con un proprio team a partire dal 2024.

A confermare la decisione presa da Andretti è stato Zak Brown, attuale CEO del team di Woking. Lo ha fatto con un post sui social network rivelando dell'incontro avuto a Miami nel corso del quale, oltre a discutere del progetto, l'ex pilota 82enne deve aver sondato ulteriormente il terreno per quel progetto ambizioso che ha in animo. Il Gran Premio in Florida di inizio maggio è stato un altro piccolo passo d'avvicinamento per preparare il "debutto" alla guida della monoposto. Quale sarà il modello, però, ancora non è chiaro. Ma sul Circuito delle Americhe è certo ci sarà anche Andretti a sfrecciare sia pure in una gara collaterale, dimostrativa, che arricchirà la tappa statunitense del Circus.

Mario Andretti al volante della McLaren durante la sua esperienza nel Circus della Formula 1.

C'era una volta in America… È negli Anni Sessanta che inizia la storia di Andretti, parte dall'ovale di Indianapolis e irrompe in Formula Uno dieci anni dopo, fino alla conquista del titolo di campione del mondo nel '78. Al rientro negli Stati Uniti correrà fino a 54 anni, annunciando il ritiro nel '94 e togliendosi ancora la soddisfazione di mettere in bacheca un altro titolo Indycar nel 1984. Anche dopo aver smesso con i duelli sull'asfalto la passione non è mai scemata e riprenderà vigore nel Gran Premio degli Usa in Texas, quando infilerà il casco e si legherò al sedile dell'abitacolo per fare ciò che gli è sempre riuscito con naturalezza. Tutt'uno con la vettura.