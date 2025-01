video suggerito

Herbert cacciato dalla Formula 1 dopo quello che ha detto su Verstappen: non farà più lo steward Johnny Herbert non farà più lo steward in Formula 1. La FIA lo ha liquidato, nonostante fosse già stato inserito tra i commissari per il Gp d’Australia. Alla base alcune dichiarazioni su Max Verstappen. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Johnny Herbert non sarà più uno degli steward dei Gp di Formula 1. La FIA sui canali social ha annunciato che l'ex pilota inglese non svolgerà più quel ruolo. La decisione è stata presa di comune accordo. Herbert è fuori, perché non può fare contemporaneamente lo steward e l'opinionista. Alla base pare ci siano anche alcuni commenti durissimi nei confronti di Max Verstappen.

L'annuncio della FIA: "Herbert non sarà più uno steward di F1"

La FIA ha pubblicato un comunicato con il quale ha fatto sapere che l'ex pilota di Lotus, Benetton e Stewart non sarà più uno steward: "Con rammarico comunichiamo che Johhny Herbert non sarà più uno steward di F1 per la FIA. Johnny è ampiamente rispettato e ha portato esperienza e competenza. Tuttavia, dopo averne discusso, è stato deciso di comune accordo che i suoi compiti di steward della FIA e quelli di opinionista per i media erano incompatibili. Lo ringraziamo per il suo servizio e gli auguriamo il meglio per il futuro".

La decisione è sorprendente perché Herbert era già stato inserito nell'elenco degli steward per il Gran Premio d'Australia (14-16 marzo). Il motivo della cacciata dell'inglese è probabilmente relativo alle parole velenose usate, più di una volta, nei confronti di Max Verstappen.

L'attacco a Verstappen e la risposta di papà Jos

Recentemente aveva detto: "È stato divertente l’anno scorso vedere Verstappen che giocava e intimidiva tutti in pista con i commenti che faceva su ogni singolo pilota, ma tutti hanno iniziato a ribellarsi, a reagire, a opporsi e George Russell è stato uno di quelli che si è opposto a lui. Penso che sia necessario in questo sport che qualcuno si opponga a un altro pilota a causa dei commenti che potrebbe fare su ciò che è accaduto in pista. Dovrebbero avere rispetto l’uno per l’altro".

Herbert tempo fa era stato pure attaccato da parte di Jos Verstappen (il papà di Max, vecchio rivale dell'inglese in pista), che aveva dichiarato: "Credo che un commissario FIA non dovrebbe assolutamente parlare con i giornalisti. Lui dovrebbe semplicemente fare il suo lavoro di steward".

Herbert aveva difeso la sua onorabilità dicendo quando ricopriva quel ruolo era di una totale imparzialità: "Sono Johnny Herbert lo steward e il professionista durante un weekend di gara e Johnny Herbert l’opinionista che esprime ciò che pensa negli altri momenti. Quando sono uno steward, non esprimo alcuna opinione".

La doppia penalità a Verstappen in Messico

Questa spiegazione non è bastata alla FIA, che ha deciso di liquidarlo, seppur con tutti gli onori. Nel Gp del Messico, che è stato caldissimo ed aveva un peso notevole per la lotta al titolo, Herbert tra i tre commissari che comminarono una doppia penalità all'olandese, che subì 20 secondi di penalizzazione e chiuse la gara al sesto posto. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina.