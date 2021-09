Hamilton investe il meccanico Mercedes, paura ai box: “Scusatemi, sta bene?” Durante un pit-stop nel corso della seconda sessione di prove libere del GP di Russia, l’addetto al crick del box Mercedes è stato colpito dalla W12 di Lewis Hamilton che non è riuscito a fermare in tempo la sua vettura. L’uomo è stato sollevato da terra e scaraventato a qualche metro di distanza ma per fortuna non sembra aver riportato conseguenze fisiche da questo piccolo incidente.

Piccolo incidente per Lewis Hamilton nel corso della seconda sessione di prove libere del GP di Russia sulla pista di Sochi conclusa con il secondo miglior tempo per il britannico preceduto solo dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Dopo aver effettuato un tentativo di giro veloce il sette volte campione del mondo è rientrato ai box per un pit-stop ma un suo errore poteva costare caro ad un meccanico della Mercedes che alla fine, per fortuna, se l'è cavata solamente con un grande spavento.

Arrivato lungo alla piazzola per la sosta infatti Lewis Hamilton ha investito l'addetto al crick che attendeva che la sua Mercedes si fermasse completamente per sollevarla e permettere così agli altri meccanici di sostituire gli pneumatici e rimandarla in pista con gomme nuove. L'uomo colpito dalla W12 numero #44 è stato sollevato da terra finendo poi violentemente per terra sbalzato a qualche metro di distanza. Il 36enne di Stevenage accortosi subito dell'errore ("Magico" ha detto immediatamente alla radio con tono sarcastico) si è poi subito scusato per l'errore: "Mi dispiace per questo" ha difatti aggiunto.

Hamilton si è infine assicurato che il meccanico Mercedes vittima del suo errore in frenata non abbia riportato conseguenze dall'impatto: "Sta bene?" ha infatti immediatamente chiesto al suo ingegnere di pista ‘Bono' che lo ha subito rassicurato ("Sì, sta bene. Mi è stato dato un pollice in su"). Piccolo inconveniente dunque per l'esperto pilota britannico che, per fortuna, si è concluso senza alcuna conseguenza né per lui, né per il suo meccanico.