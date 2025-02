video suggerito

Gordon Ramsay commenta il divieto di parolacce in F1 con una parolaccia: gli tolgono il microfono Lo chef Gordon Ramsay è stato uno degli ospiti illustri del grande show in cui sono state presentate le Formula 1 del 2025. Ramsay, al tavolo anche con il CEO Stefano Domenicali, commentando il divieto di parolacce ne ha detta una ed ha 'perso' il microfono.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 2025 si avvicina sempre più. Il 16 marzo si parte con il GP d'Australia. Martedì scorso in uno show magnifico sono state presentate tutte le nuove vetture. Una serata che ha strappato l'occhio, ritmo incalzante, musica, piloti protagonisti e battute a raffica. Tra gli intervistati c'è stato anche il famoso chef Gordon Ramsay, che commentando però la nuova regole sulle parolacce ha commesso una gaffe, anzi, un vero e proprio errore che gli è costato il ‘taglio' del microfono. L'intervista viene rapidamente conclusa.

Regole ferree per i piloti sulle parolacce in Formula 1

Dallo scorso autunno ci sono delle regole stringenti in Formula 1 riguardo le parolacce. I piloti hanno protestato, le norme sono state inasprite, e sono severe. Un'infrazione, cioè una parolaccia detta tanto in macchina che parlando con i media, costa 40.000 euro di multa, una seconda il doppio (80.000) e la sospensione della patente per un mese, una terza il triplo (120.000) e soprattutto la decurtazione di punti nella classifica piloti. Insomma, meglio non sgarrare, anche se non sarà semplice per tutti – considerando che ci sono piloti che dicono tante parolacce.

Ramsay risponde alla domanda sulle parolacce

Su questo tema è stato interpellato il notissimo chef Gordon Ramsay, grande appassionato di Formula 1 che ha un ristorante all'interno del paddock. Ramsay era tra gli ospiti illustri ed era accomodato insieme a una serie di personaggi illustri, su tutti Stefano Domenicali, il CEO della Formula 1, ma anche l'imprenditore italiano Brunello Cucinelli. Il conduttore della serata, il comico inglese Jack Whitehall, gli chiede un parere sulla questione

Lo chef ne dice una e perde il microfono

Lui risponde: "Questi atleti si spingono all'estremo, quindi a volte, lasciateli andare. Credo che a loro debba essere permesso di essere trasparenti, veri, devono potersi sfogare, spingono al massimo delle loro possibilità. Su, forza. Rischiano la vita ogni volta, viaggiando. Quindi se la m**** colpisce...". La parolaccia la dice proprio Ramsay che dopo pochi secondi perde il microfono e viene rapidamente congedato. Dura lex, sed lex. La legge è legge, e vale per tutti. Il microfono viene tolto allo chef, e i piloti sono avvertiti: non si deve sgarrare.