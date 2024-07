video suggerito

Gelo tra Carlo Vanzini e Mara Sangiorgio su Sky, lei lo vede e scappa: “Mara siamo in diretta” Carlo Vanzini e Mara Sangiorgio protagonisti di un particolare siparietto in diretta su Sky subito dopo il Gran Premio di Formula 1 di Spa. Il telecronista incontra la collega giornalista nel paddock. Appena lo vede sembra voler scappare: “Siamo in diretta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlo Vanzini e Mara Sangiorgio protagonisti di un particolare siparietto in diretta su Sky subito dopo il Gran Premio di Formula 1 di Spa. Il telecronista si aggira per il paddock nel tentativo di capire quale sarebbe stato il destino di Russell il quale avevo vinto la gara con la sua Mercedes fa che è stato poi squalificato dopo i festeggiamenti. Vanzini, con tanto di telecamera al seguito, come si nota nel video diventato immediatamente virale sui social, incontra la collega Mara Sangiorgio che appena lo vede sembra subito voler scappare via.

"Vedo Mara Sangiorgio" dice Vanzini mentre cammina. Il telecronista chiama la giornalista con un tono di voce più alto: "Mara!". A quel punto Mara Sangiorgio appena si volta per capire chi la stesse chiamando, si volta nuovamente dando le spalle a Vanzini. Quest'ultimo a quel punto cerca di metterci una pezza: "Siamo in diretta Mara non puoi scappare". A quel punto la giornalista non può far altro che fermarsi e rispondere alle sue domande. Vanzini cercava di scoprire cosa stesse accadendo e inizia un dialogo proprio con la collega.

Il video dell'episodio tra Vanzini e Mara Sangiorgio diventato virale

Una scena a dir poco curiosa notata soprattutto dagli appassionati di motori e dai vari utenti sui social. Un siparietto se vogliamo anche divertente che ha visto protagonisti i due giornalisti di Sky addetti principalmente alla Formula 1. Dopo aver fermato Mara Sangiorgio, Carlo Vanzini chiede alla collega se sapesse qualcosa in più rispetto ai telespettatori sulla questione Russell. Tra i due seguono scambi di domanda e risposta e un po' sembrano anche a disagio. È ciò che traspare osservando con attenzione quei momenti.

Mara Sangiorgio è chiaramente spiazzata dalla sua incursione in diretta e quindi cerca di rispondere in maniera più precisa possibile, come al solito d'altronde visti gli interventi sempre puntuali della giornalista. Lo scambio tra i due si conclude con le parole di Vanzini: "Tu Mara resta in zona e telefoni nel caso – chiude il telecronista che poi aggiunge -. Ci hai già dato un'informazione importante come sempre Mara". Un momento particolare che in tanti hanno evidenziato sui social sottolineandone la particolarità.