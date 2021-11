Formula 1, sorpresa Mercedes nelle FP1 del GP del Messico: Verstappen dietro Bottas e Hamilton Regala sorprese la prima sessione di prove libere del GP del Messico di Formula 1: il favorito Max Verstappen soltanto terzo preceduto dalle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ferrari a centrogruppo con Carlos Sainz 6° e Charles Leclerc 8° dopo esser finito a muro in avvio di sessione.

A cura di Michele Mazzeo

A sorpresa la Mercedes chiude davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP del Messico, quintultimo week end del Mondiale di Formula 1 2021. Il più veloce nelle FP1 è stato infatti Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton (che sarà però investigato per un ingresso irregolare in pitlane). Soltanto terzo il grande favorito Max Verstappen che ha chiuso davanti al padrone di casa Sergio Perez (protagonista di un incidente che ha danneggiato la sua RB16B).

Dietro le Ferrari con Carlos Sainz che chiude in sesta posizione davanti a Fernando Alonso con l'Alpine e all'altro alfiere del Cavallino Charles Leclerc che paga l'impatto con le barriere in avvio di sessione. Davanti ai due driver della scuderia di Maranello si piazza anche il sorprendente Pierre Gasly: 5° con l'Alpha Tauri motorizzata dalla Honda. Buone notizie per la squadra italiana arrivano però dalle prestazione della rivale McLaren che termina queste FP1 con Daniel Ricciardo e Lando Norris che chiudono rispettivamente al 14° e al 15° tempo.

Risultati e tempi Prove Libere 1 GP Messico di Formula 1 2021