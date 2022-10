Formula 1, Sainz vola nelle prove libere 1 ad Austin: Verstappen 2° a distanza, penalità per Perez Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha chiuso con il miglior tempo le FP1 del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022: lo spagnolo rifila oltre due decimi a Verstappen 2°. Penalità per Perez e Zhou. Esordio stagionale disastroso per Giovinazzi. Leclerc non scende in pista per fare spazio al rookie Robert Shwartzman.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari comincia bene il weekend del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 con Carlos Sainz che chiude davanti a tutti nella prima sessione di prove libere sul circuito di Austin. Lo spagnolo nel suo giro migliore ha fermato il cronometro sull'1:36.857 precedendo di oltre due decimi il campione del mondo Max Verstappen e di quasi mezzo secondo il resto del gruppo guidato da Lewis Hamilton. Quarta prestazione per la sorprendente Aston Martin di Lance Stroll.

Quinto invece l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez che, come il cinese dell'Alfa Romeo Guanyu Zhou, si è visto comminare una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza nella gara di domenica per aver montato un nuovo motore sulla sua vettura (stessa cosa che dovrebbe fare anche Charles Leclerc che non è sceso in pista in questa sessione per far posto al rookie Robert Shwartzman).

FP1 del GP degli Stati Uniti che ha visto diversi debuttanti in pista: oltre a Shwartzman infatti, sono scesi in pista anche Alex Palou con la McLaren (al posto di Ricciardo), Theo Pourchaire con l'Alfa Romeo (al posto di Bottas), Logan Sargeant con la Williams (al posto di Latifi). In pista, per pochi minuti, anche l'italiano Antonio Giovinazzi che ha sostituito Magnussen sulla Haas finendo però anticipatamente la sessione per un problema alla frizione della sua macchina dopo un piccolo contatto con le barriere.

La classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP USA ad Austin della Formula 1 2022