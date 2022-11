Formula 1, risultati delle prove libere 2 del GP Abu Dhabi: Verstappen fa il vuoto, Leclerc 3° Max Verstappen domina le FP22 del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022: l’olandese rifila oltre tre decimi alla Merceds di Russell e alla Ferrari Leclerc. I piloti del Cavallino faticano anche nel confronto con gli avversari nella simulazione di passo gara.

A cura di Michele Mazzeo

Il campione del mondo Max Verstappen fa il vuoto nella seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022. Nelle FP2 infatti il pilota Red Bull (che nella prima sessione aveva lasciato il sedile al rookie Lawson) nel suo giro migliore sul circuito di Yas Marina piazza un 1:25.146 che gli permette di dominare la classifica dei tempi dopo le libere del venerdì. L'olandese precede di quasi tre decimi e mezzo l'alfiere della Mercedes George Russell che, a sua volta, ha rifilato un decimo al driver della Ferrari Charles Leclerc. Paga oltre sei decimi rispetto al miglior crono di giornata invece Lewis Hamilton che aveva chiuso davanti a tutti nelle FP1 del mattino.

Sesta prestazione cronometrica della sessione invece per l'altro pilota della scuderia di Maranello Carlos Sainz staccato di oltre tre decimi dal compagno di squadra e preceduto anche da Sergio Perez che con l'altra Red Bull ha chiuso in quinta posizione con un abissale ritardo di sette decimi dal tempo segnato da Verstappen. Brutte notizie per la Ferrari arrivano anche dalla simulazione di passo gara dove le F1-75 pagano dazio con tutte le mescole sia rispetto alle RB-18 che alle Mercedes di Russell e Hamilton.

La classifica delle prove libere 2 del GP Abu Dhabi della Formula 1 2022: i risultati delle FP1 a Yas Marina