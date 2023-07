Formula 1, nuove regole per le gomme nelle qualifiche del GP Ungheria: cosa cambia e perché Nel GP d’Ungheria della Formula 1 2023 saranno sperimentate le nuove Qualifiche F1: le regole introdotte a Budapest riguardano la scelta degli pneumatici da utilizzare in Q1, Q2 e Q3.

A cura di Michele Mazzeo

Nel GP d'Ungheria della Formula 1 2023 faranno il loro debutto le nuove Qualifiche. All'Hungaroring nella sessione di qualifica del sabato che determinerà la griglia di partenza della gara di domenica il format con Q1, Q2 e Q3 rimarrà inalterato ma piloti e team dovranno sottostare ad un nuovo regolamento che non gli consentirà più di scegliere le gomme con cui scendere in pista e vedranno inoltre diminuiti di due unità i set di pneumatici slick a loro disposizione per l'intero weekend. Questa novità doveva essere introdotta per la prima volta nel GP di Imola poi cancellato a causa dell'alluvione che in quei giorni ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche.

Le nuove regole per le qualifiche del GP Ungheria della Formula 1 2023

Le nuove regole introdotte per le Qualifiche del GP d'Ungheria della Formula 1 2023 di scena sul circuito dell'Hungaroring di Budapest non modificano il format ma riguardano le mescole delle gomme che potranno essere montate sulle monoposto in Q1, Q2 e Q3. I piloti e i team difatti, contrariamente a quanto avviene di consueto durante le Qualifiche F1, non potranno più scegliere la mescola che più preferiscono ma dovranno obbligatoriamente scendere in pista con quelle stabilite dal nuovo regolamento che prevede pneumatici hard per il Q1, medie per il Q2 e soft per il Q3. Questo nuovo format delle qualifiche prende il nome di Alternative Tyre Allocation (ATA). Ovviamente l'obbligo decadrà qualora le Qualifiche si disputino su un tracciato bagnato in quel caso si utilizzeranno le gomme Full Wet o Intermedie.

Le altre novità regolamentari per il GP d'Ungheria della F1 2023

Oltre alle Qualifiche nel GP d'Ungheria della Formula 1 2023 ci saranno altre due novità regolamentari che riguardano gli pneumatici. A Budapest infatti ogni pilota non avrà più 13 set di gomme per coprire l'intero weekend di gara ma ne avrà solo 11. Inoltre in questo fine settimana in cui la F1 è di scena sul tracciato dell'Hungaroring vi saranno delle mescole più morbide rispetto a quelle utilizzate lo scorso anno: ci saranno le C3 come hard, le C4 come medie e le C5 come soft.