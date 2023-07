Ferrari Purosangue in vendita a 14mila euro ma non è un affare: non si tratta di una vera supercar C’è una Ferrari Purosangue in vendita con un prezzo base di 14 mila euro ma non si tratta di una vera supercar prodotta a Maranello bensì di uno speciale modellino di lusso che può arrivare a costare più di una vera automobile.

A cura di Michele Mazzeo

Vorreste avere una Ferrari Purosangue a casa vostra allo stesso prezzo di un'utilitaria? Bene, sappiate che ciò è possibile ma non possiederete comunque una Supercar del Cavallino Rampante. Già, perché se è vero che c'è una Ferrari Purosangue il cui modello base è in vendita a 14mila euro, è vero anche che non si tratta del Suv di lusso da 715 cv sfornato di recente dalla casa di Maranello messo sul mercato al prezzo di quasi 400mila euro. Si tratta infatti di una sua fedelissima riproduzione, identica all'originale in ogni singolo dettaglio, ma in scala 1:8 e che ovviamente non può essere messa in moto.

Come avrete capito non si tratta di una vera macchina, bensì di un modellino della Ferrari Purosangue lungo 62 cm molto speciale prodotto dall'azienda britannica Amalgam, una vera e propria istituzione nel mondo del modellismo. A rendere speciale questo modellino del Suv del Cavallino Rampante è la riproduzione perfetta di ogni dettaglio dato che nasce dai disegni CAD originali, rispettando i codici della verniciatura e le specifiche dei materiali utilizzati dalla casa di Maranello.

Sul mercato sono oggi disponibili 199 unità del modellino della Ferrari Purosangue in scala 1:8 ognuna delle quali è stata costruita a mano in un processo che ha richiesto oltre 300 ore di lavoro. Ognuna di essa inoltre, una volta ultima la costruzione, è passata al vaglio di una commissione composta da ingegneri e progettisti che ne hanno valutato l'accuratezza del lavoro, rispedendola indietro qualora anche un solo singolo dettaglio non riproducesse fedelmente la vera Ferrari Purosangue.

Lo speciale modellino in scala 1:8 del primo Suv prodotto dalla casa di Maranello verniciato in rosso con interni neri ha un prezzo di 14mila euro, mentre qualora si voglia personalizzare il colore della vernice, degli interni comprese le cuciture dei sedili, delle pinze o le targhe, le ruote e lo stile dei cerchi, il prezzo sale a poco più di 18mila euro.

Ovviamente il Purosangue non è l'unico modello della Ferrari che è possibile avere a casa propria dato che tra i modellini proposti dall'azienda britannici sono presenti tutti i modelli più esclusivi creati dal Cavallino Rampante nella sua storia comprese anche la fedele riproduzione delle monoposto utilizzate dalla scuderia Ferrari per correre i vari campionati mondiali di Formula 1. E anche in questo caso il prezzo da pagare per averne uno nella propria collezione è superiore al costo di una vera utilitaria.