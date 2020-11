Quindici secondi di sosta. Un pit stop da incubo per la Ferrari di Sebastian Vettel che al 40° giro entra da quinto ai box della Rossa (era l'unico che fino a quel momento non aveva ancora effettuato il cambio delle gomme) e ne esce in 14sima posizione. Che succede? Qualcosa va storto per un problema nel montaggio dell'anteriore destra. Il pilota tedesco impreca contro la malasorte e quel ritardo incredibile nell'operazione di sostituzione: se tutto fosse andato per il meglio sarebbe tornato sulla pista al 9°, forse 10°/11° posto con il fiato di Sainz sul collo… gli è toccato tornare nella zona anonima della gara. La reazione dell'ex campione del mondo, però, è di puro orgoglio: fa registrare un un 17″7 eccellente e supera Giovinazzi guadagnando una casella nella griglia della classifica.

Il pit-stop da incubo che inguaia Vettel

Peccato davvero per il ferrarista che, assieme al compagno di scuderia, Leclerc, nonostante una qualifica tutt'altro che brillante, era riuscito a sopperire sull'asfalto alle mancanze avvenute nella giornata di sabato. La strategia era chiara: attendere il più possibile prima di rientrare ai box per il cambio pneumatici per un motivo: provare a spingere il più possibile, allungare il divario dagli avversari, guadagnare metri preziosi sull'asfalto e un buon vantaggio per entrare in zona punti. Al momento della sosta ai box, però, avviene il disastro… e quella pausa tecnica va ad aggiungersi nel corredo accessorio delle cose da dimenticare di una stagione negativa per il pilota tedesco.