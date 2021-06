Nelle prime due sessioni di prove libere del GP di Stiria la Ferrari è apparsa lenta sul giro lanciato e decisamente migliore sul passo gara, in netta controtendenza rispetto a quanto visto fin qui nel Mondiale di Formula 1 2021. Nelle FP2 Carlos Sainz ha chiuso infatti con l'11° miglior tempo mentre Charles Leclerc è finito addirittura 13°. Questo però non preoccupa per nulla gli alfieri del Cavallino che, anzi, dopo i problemi alla SF21 emersi nel disastroso GP di Francia, sono apparsi molto contenti di questa inversione di rotta nelle prime libere sul Red Bull Ring.

Il lavoro di entrambi i driver della scuderia di Maranello in questo primo giorno sul circuito di Spielberg, nel quale sono scesi in pista con la power unit numero uno (quella che ha accumulato il maggior numero di chilometri in questo avvio di stagione), si è infatti principalmente concentrato sui long run con il monegasco che nella simulazione del passo gara si è dedicato a testare le gomme hard, mentre lo spagnolo ha saggiato la resistenza delle mescole più morbide (le soft). È soprattutto per questo motivo che la non brillante prestazione nella simulazione di qualifica non sembra per nulla preoccuparli.

Carlos Sainz ha ammesso di non aver cercato la prestazione cronometrica in queste prime due sessioni di libere e si augura che per le qualifiche la Ferrari torni ad essere competitiva come lo è stata fin qui in questa stagione:

"Questo venerdì è stato impegnativo, principalmente perché concentrandoti maggiormente sulla risoluzione del problema che stiamo avendo perdi la concentrazione sulla prestazione – ha infatti detto lo spagnolo al termine delle FP2 del GP di Stiria –. Ma, si spera, che per le qualifiche saremo dove vorremmo essere e al contempo avremo risposte. I long run sono stati buoni, quando le gomme sono in buone condizioni abbiamo un buon ritmo. Ovviamente resta da risolvere il problema del degrado molto elevato delle ruote anteriori quando andiamo indietro".

Ancora più ottimista l'altro alfiere del Cavallino Charles Leclerc che dopo la seconda sessione di prove libere sul Red Bull Ring ha evidenziato come sia abbastanza certo che dopo il lavoro effettuato in questa prima giornata la Ferrari si presenterà al via della gara del GP di Stiria in forma migliore rispetto a quanto avvenuto nell'ultimo GP a Le Castellet:

"Rispetto alla Francia credo che domenica ci presenteremo in forma migliore in gara – ha detto infatti il monegasco al termine delle Libere 2 a Spielberg –, anche se non ci si può mai sbilanciare al 100% dato che anche venerdì scorso eravamo contenti di quanto raccolto nelle prove libere salvo poi appunto vivere una domenica difficile – ha poi precisato mettendo un po' le mani avanti –. Sul passo gara siamo abbastanza a posto, ora dobbiamo lavorare sulla qualifica. Non temo la pioggia perché in caso sarà così per tutti – ha infine rivelato Leclerc –, le basse temperature invece potrebbero metterci in difficoltà. Mi auguro che il clima resti così caldo".