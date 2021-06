La Ferrari dopo la pole position di Leclerc a Montecarlo e lo splendido secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Monaco da Sainz a Baku non si aspetta di tornare a lottare per le posizioni importanti. Il direttore sportivo Laurent Mekies mette le mani avanti. La Rossa di Maranello giocherà in difesa e nel Gp dell'Azerbaigian spera in un grande risultato. Mekies ritiene che la Ferrari difficilmente possa ottenere il podio, anche se questa sarà una gara molto particolare.

La Ferrari è al quarto posto nel Campionato Costruttori, un filo sotto alla McLaren, ma adesso si troverà ad affrontare una parte di stagione complicata. Le simulazioni effettuate nelle scorse settimane non fanno ben sperare e Laurent Mekies dichiara che oltre a Mercedes e Red Bull anche la McLaren si adatta meglio della vettura di Leclerc e Sainz alle caratteristiche di Baku:

L'Azerbaigian inizia una parte difficile della stagione per noi. Se in Spagna la SF21 è stata chiaramente la terza vettura più veloce in griglia e a Monaco ha anche mostrato potenziale per vincere, la situazione dovrebbe essere molto diversa per noi nelle prossime gare. Per Ad esempio, questo fine settimana a Baku, ci aspettiamo una McLaren molto forte che dovrebbe adattarsi molto bene alle caratteristiche del circuito e consolidare la sua terza posizione nel Mondiale a squadre. Crediamo anche che Alpine, Alpha Tauri e Aston Martin saranno molto competitive. Usando una metafora calcistica, dobbiamo cercare di fare una buona difesa e colpire in contropiede.

Considerato l'avvio di stagione viene difficile da credere a una Ferrari così in difficoltà. Forse è solo pre-tattatica pura quella di Mekies. Questa è sicuramente la speranza dei tifosi della scuderia di Maranello che può puntare su due piloti in grande forma e che sono pronti a tornare a lottare per le prime posizioni. E va ricordato che le gare che si sono tenute a Baku sono state tutte molto particolari, e niente può essere dato per scontato.