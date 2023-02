Ferrari in crescita nei test ma non basta, Sainz: “Non so se siamo veloci quanto la Red Bull” La Ferrari sta disputando in Bahrain i test che precedono l’inizio del Mondiale di Formula 1 2023. Carlos Sainz ha parlato della situazione della scuderia di Maranello che deve migliorare soprattutto sul passo gara.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen per una volta ha dovuto abbandonare la prima posizione. Sembrava non volesse concedere nemmeno le briciole ai suoi avversari nemmeno nei test del Bahrain, ma dopo aver chiuso al comando la prima giornata è stato costretto ad accontentarsi della seconda piazza, alle spalle del sorprendente Zhou. La Ferrari a livello di velocità non ha brillato, ma non era quello l'obiettivo della scuderia di Maranello, che si è concentrata soprattutto sul passo gara. Leclerc nel pomeriggio è andato bene, ha avuto un buon ritmo, quasi sul livello della Red Bull.

Sainz in mattinata non è parso troppo fiducioso, e dice di aver bisogno di tempo per capire se la Ferrari risponde alle sue caratteristiche ideali, per scoprirlo bisognerà aspettare le Qualifiche i Gp, sin dal Bahrain: "Non so se questa vettura si adatta di più alle mie caratteristiche. Lo sapremo solo quando la metteremo al limite in prova e in gara. Ora so che voglio fare una serie di prove e la scuderia lo sa. Dobbiamo capire come andare e dove andare".

Il pilota spagnolo, prima ancora dello stint di Leclerc ha parlato del passo gara dicendo che quella sarà la vera sfida della Ferrari, che nel 2022 è stata formidabile nelle Qualifiche ma non è riuscita a confermarsi poi durante i Gran Premi: "La nostra priorità è migliorare il passo gara, perché in qualifica siamo stati sempre competitivi".

Nell'intervista rilasciata a Sky Sainz ha detto pure una frase che non farà piacere ai tifosi della Ferrari che sperano sempre di lottare per il vertice e di poter soprattutto tornare a vincere il Mondiale (evento che non accade da parecchio, dal 2007 non arriva il titolo Piloti, dal 2008 quello Costruttori). "Non so se siamo veloci o lenti. Siamo veloci sicuro, ma non so quanto rispetto a Red Bull o Mercedes". La speranza per la Ferrari è che le parole del pilota spagnolo siano un bluff come quelle di Leclerc.