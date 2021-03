In questo week end il GP del Bahrain aprirà il Mondiale 2021 della Formula 1. Dopo la pausa invernale piloti e monoposto scenderanno nuovamente in pista per questa nuova entusiasmante stagione. Insieme a Federica Masolin, volto Sky della Formula 1 e grande esperta di motori, abbiamo analizzato alcuni dei punti salienti di questo nuovo campionato ormai alle porte.

Nell'intervista concessa in esclusiva a Fanpage.it la bellissima giornalista milanese ci ha detto la sua su quanto abbiamo visto nei test invernali rivelando le sue sensazioni su una Mercedes apparsa per la prima in difficoltà e sulla Ferrari che invece con la SF21 sembra aver risolto i principali problemi che nel corso della passata stagione hanno attanagliato la monoposto del Cavallino, svelandoci anche differenze e similitudini tra i due nuovi piloti della scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che ha avuto modo di conoscere personalmente.

La chiaccherata pre-Mondiale con Federica Masolin ci ha dato inoltre anche l'occasione di conoscere meglio il volto di Sky che oltre la Formula 1, che comunque considera "casa sua", si divide tra il calcio e il ruolo di testimonial pubblicitario per l'emittente satellitare per cui lavora.

Federica Masolin, volto della Formula 1 di Sky Sport, cosa dobbiamo attenderci da questo Mondiale 2021?

"Sarà una grande stagione che cercheremo di raccontare nel miglior modo possibile. Torna uno Schumacher in Formula 1, con Mick che esordirà a 30 anni di distanza dal debutto di papà Michael. In Ferrari ci sarà la coppia di piloti più giovani dal '68 ad oggi con Leclerc e Sainz che secondo me saranno una coppia ben amalgamata. Ci sarà il ritorno di Fernando Alonso, la McLaren con il motore Mercedes, ci sarà un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel che riparte da una nuova avventura sicuramente interessante come quella di Aston Martin, un grande brand che ritorna in Formula 1. Insomma ci sono un sacco di storie da raccontare e noi della squadra Formula 1 di Sky non vediamo l'ora".

I test hanno evidenziato delle difficoltà per la Mercedes. Secondo te si tratta di verità o strategia?

"Non penso sia strategia. Penso che un po' di verità in quello che abbiamo visto nei test invernali ci sia, ma sono sicura che Mercedes saprà reagire. Già qualche stagione fa abbiamo visto Mercedes partire con una macchina più nervosa, una monoposto che Toto Wolff aveva definito "una diva un po' capricciosa", ma poi sono riusciti a domarla. Quindi credo nel know-how Mercedes, credo nella possibilità di vedere una macchina assolutamente competitiva già dal via della stagione, ma magari con qualche punto di domanda in più rispetto al passato che non fa male né per lo spettacolo né per gli altri team che in questo modo possono prendere un po' di coraggio: se anche l'imbattibile Mercedes può avere qualche problema allora c'è speranza per tutti. Detto ciò, credo che riparte come la monoposto da battere".

E per quanto riguarda la Ferrari invece? Quali sono le tue prime impressioni sulla SF21?

"Mi sembra una Ferrari che ha rispettato le aspettative e le promesse che aveva fatto: la power unit sembra aver riguadagnato qualche cavallo in più e, per quel che riguarda la velocità pura, nei test si è ben comportata e sembra dare più certezze rispetto allo scorso anno. Ovviamente c'è da lavorare sull'aerodinamica, ma mi sembra che anche lì abbiano fatto un buonissimo lavoro. Quest'anno hanno cambiato i regolamenti, quindi la macchina di oggi è l'evoluzione di quella della passata stagione, ma a sensazione mi sento di poter dire che c'è un buon gruppo di lavoro e mi aspetto che possano fare bene in questo 2021".

Conosci personalmente i due piloti della Ferrari, differenze e similitudini tra Leclerc e Sainz?

"Sono due ragazzi molto intelligenti, sono dei gran lavoratori entrambi e hanno una grande passione per il mondo dei motori. E questo li aiuterà molto anche nel lavorare insieme. Poi sono giovani, spigliati e hanno ben chiara l'importanza di saper comunicare. Per quanto riguarda invece le caratteristiche come piloti Charles Leclerc è molto veloce, ha dimostrato di essere uno dei migliori della griglia in qualifica. Il punto di forza di Carlos Sainz invece secondo me è l'intelligenza in gara: è uno che non perde mai la testa, è uno che sa leggere bene le varie situazioni di gara ed è molto concreto".

Ti senti di fare un pronostico sulla stagione 2021 della Ferrari?

"È difficile farlo. L'anno scorso hanno chiuso sesti nella classifica costruttori e sono sicura (e spero) che quest'anno facciano molto molto meglio da questo punto di vista. Spero anche tornino a vincere qualche gara".

Oltre alla Formula 1 ti abbiamo vista impegnata anche nel calcio e come testimonial di Sky, dove ti trovi più a tuo agio?

"Mi piace talmente tanto il mio lavoro che non saprei scegliere. Mi piace tutto quello che faccio. Mi piace raccontare, mi piace essere l'occhio e la voce di chi sta sul divano. Ma la Formula 1 è casa mia: non vedo l'ora di tornare sui circuiti, lì mi sento proprio bene. Ma sto bene anche in studio e sono onorata che Sky abbia scelto me come volto della campagna pubblicitaria di Extra. Mi sembra anche un modo per gratificare i nostri abbonati a cui mi sento davvero in dovere di dire grazie perché noi facciamo quello che ci piace perché c'è chi ci guarda. E quindi mi piace anche questo ruolo: mi piace creare empatia con il pubblico, mi piace creare un contatto con loro e spero che questo sia un buon modo per crearlo".

Per il tuo lavoro sei sempre in giro per il mondo, come riesci a coniugare questo con la vita privata? Con famiglia, amici, fidanzato…

"La mia è una vita con la valigia. Chi fa parte della mia vita lo sa e capisce che lo faccio con piacere e che per me non è un sacrificio ma è una gioia. Mi sento privilegiata a poter girare il mondo per raccontare una passione. Non è facile, perché devo incastrare tutte le varie situazioni, però fino a quando non mi peserà sarà bello farlo. Sono felice di avere tante persone intorno a me che mi capiscono".

Progetti personali a breve e lungo termine?

"Sto bene. Spero di crescere nel mio lavoro e di continuare a fare quello che faccio. Ho cambiato da poco casa quindi al momento il progetto è quello di sistemare la mia nuova casa. E in questo momento in cui siamo tutti a casa penso che sia un desiderio comune a molti. Non ho grandi pretese: mi auguro di esser felice, di star bene e di continuare a divertirmi in quello che faccio. Credo che questo sia la cosa più importante".