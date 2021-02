Le condizioni di Fausto Gresini tengono in apprensione da parecchie settimane gli appassionati di motorsport e soprattutto i suoi amici e i suoi familiari. Il figlio Lorenzo con un post su Facebook ha fatto sapere che qualche piccola miglioria c'è da parte dell'ex pilota che negli anni '80 vinse due titoli Mondiali: "Nel complesso una buona giornata, babbo è ancora sedato, ma è stabile".

Il post di Lorenzo Gresini, sulle condizioni del papà

Il patron del team Gresini di MotoGP sta lottando contro il Covid-19 da parecchie settimane, ha avuto un miglioramento tempo fa, ma poi un successivo peggioramento ha portato in terapia intensiva Gresini che sembra aver superato la fase acuta della malattia. Il figlio Lorenzo con un post ha scritto a proposito della giornata di domenica: "Ieri giornata con ossigenazione stabile e senza febbre, nel complesso una buona giornata, babbo è ancora sedato in modo profondo e sotto antibiotico".

Le condizioni di Fausto Gresini

La strada è ancora molto lunga, ma qualche piccolo grande passo l'ex pilota lo sta facendo. Insomma passi significativi che danno molta fiducia per il futuro. Le parole di Lorenzo Gresini confermano le notizie dei giorni precedenti in cui si parlava di condizioni stabili per Gresini: "L'ossigenazione è sufficiente e l'antibiotico sta facendo regredire l'infezione".

Chi è Fausto Gresini

Nato nel 1961 a Imola Gresini per 13 stagioni dal 1982 al 1994 è stato pilota di Motociclismo, ha corso sempre nella 125 ed ha vinto due titoli Mondiali nel 1985 e nel 1987. Pilota abile, ottenne 21 successi, 17 pole position e 47 podi. Nel 1997 passa dall'altra parte della barricata e fonda il Gresini Racing, che da ventiquattro stagioni fa parte del circus. Team privato che ha utilizzato a lungo moto della Honda, ma dal 2015 invece le Aprilia. I suoi piloti hanno vinto gare nella MotoGP, su tutti Sete Gibernau, Loris Capirossi e Marco Melandri. Ma questa non è stata un'annata esaltante, complici anche le difficoltà prodotte dal caso Iannone. Ma ci sono anche diversi titoli nella bacheca: uno in 250, uno in Moto 3, un altro in Moto 2 e l'ultimo vinto nella Moto E.