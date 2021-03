A meno di tre settimane dal Gp del Bahrain che aprirà il Mondiale 2021 è stato ufficializzato il calendario del campionato di Formula 1. Mancava solo una casella, che è stata riempita, come ampiamente previsto, dal Gran Premio del Portogallo che si terrà per il secondo anno consecutivo sulla pista di Portimao. Una scelta che fa felici tutti, perché il tracciato dell'Algarve è meraviglioso e lo scorso ottobre ha ospitato uno splendido weekend. Sembrano remote le possibilità di correre anche quest'anno il Gp di Cina, mentre è ufficiale che a Baku, il 6 giugno, la gara si terrà senza pubblico.

Definito il calendario del Mondiale di F1 2021 con il Gp di Portogallo che seguirà quello di Imola. A Portimao si correrà il prossimo 2 maggio, a meno di sette mesi dalla prima storica gara tenuta su quel tracciato. Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha ringraziato il governo portoghese che ha lavorato alacremente per organizzare questo evento. Ancora non è noto però se si disputerà la gara con il pubblico:

Siamo entusiasti di annunciare che la Formula 1 correrà di nuovo a Portimao dopo l’enorme successo della gara dello scorso anno. Vogliamo ringraziare il promotore e il governo portoghese per il loro duro lavoro e la dedizione nel portarci a questo punto. Siamo fiduciosi ed entusiasti in vista della stagione 2021, avendo dimostrato lo scorso anno di poter disputare 17 gare in sicurezza e dare ai nostri milioni di tifosi emozioni stupende in tempi difficili. Speriamo di poter far disputare il GP a porte aperte, nella maniera più sicura possibile, stiamo discutendo i dettagli con il promoter per realizzare il nostro piano.