A Yas Marina si è conclusa anche la seconda e ultima sessione del test post-season riservato ai giovani piloti (con max 2 GP in F1) e a coloro che non hanno preso parte a nessuna gara durante il Mondiale 2020 di Formula 1. In pista 15 piloti e 8 scuderie con McLaren e Racing Point assenti. Diversamente da quanto fatto al mattino Fernando Alonso sempre più a suo agio sulla Renault RS20 è riuscito a chiudere davanti a tutti piazzando un giro del tracciato del circuito di Abu Dhabi in 1'36″333. Il due volte campione del mondo ha dunque centrato la migliore prestazione cronometrica di giornata precedendo i due piloti schierati dalla Mercedes con Nyck de Vries (1'36″595) che ha fatto meglio di Stoffel Vandoorne (1'36″840) che aveva invece chiuso al comando la sessione mattutina.

In evidenza in questa seconda e ultima sessione di test i due piloti mandati in pista dall'Alfa Romeo con l'esperto Robert Kubica che ha terminato in quarta posizione davanti al quartetto di giovani talenti composto dal giapponese del Junior Team Red Bull in pista con Alpha Tauri Yuki Tsunoda, dall'estone Juri Vips sulla monoposto della squadra madre del Torello, dall'italiano schierato dalla Ferrari Antonio Fuoco, e dal membro della Ferrari Driver Academy Callum Ilott suo compagno di squadra di giornata sull'Alfa Romeo.

Il britannico si è tolto la soddisfazione di chiudere davanti ad entrambi i collegi dell'Academy del Cavallino in pista con lui oggi. Ilott ha infatti terminato la sua sessione precedendo sia il russo Robert Shwartzman (11°), e soprattutto colui che poco più di una settimana fa gli ha soffiato il titolo di Formula 2, vale a dire Mick Schumacher. Il figlio del leggendario Michael Schumacher che ha preso parte a questi test con la Haas, la squadra con cui gareggerà in Formula 1 nel 2021, ha infatti terminato questa seconda e ultima sessione di test sul circuito di Yas Marina con la peggiore prestazione cronometrica chiudendo a oltre 3 secondi e mezzo rispetto al tempo fatto registrare dal leader Fernando Alonso.