F1 GP Olanda 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio d’Olanda della Formula 1 2022 sul circuito di Zandvoort: il programma con date e orari e le caratteristiche del circuito.

A cura di Michele Mazzeo

Nessuna pausa dopo Spa, la F1 torna subito in pista: da venerdì 2 a domenica 4 settembre infatti il Mondiale di Formula 1 2022 torna in scena sul circuito di Zandvoort per il GP d'Olanda, gara di casa per il leader della classifica iridata Max Verstappen. Il programma del quindicesimo round stagionale è quello canonico: il venerdì si disputano le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e la domenica la gara che assegna i punti per i titoli mondiali piloti e costruttori.

Canonici anche gli orari delle varie sessioni sulla pista olandese dove ci si attende una reazione da parte della Ferrari surclassata dalla Red Bull in Belgio sia con l'impressionante Max Verstappen (capace di centrare la vittoria partendo 14° in griglia) che con Sergio Perez che ha messo dietro il poleman Sainz mentre Leclerc tra sfortuna, errori e penalità ha concluso solo sesto. L'olandese e la scuderia austriaca invece in terra oranje vorranno allungare ulteriormente il già cospicuo vantaggio nelle classifiche iridate piloti e costruttori. Grande attesa anche per vedere alla prova la Mercedes: dopo i miglioramenti sul passo gara, deve ora ridurre le distanze da Ferrari e Red Bull anche in qualifica, sia con Hamilton che con Russell, per tornare a lottare per le vittorie.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP d'Olanda della Formula 1 2022 si aprirà venerdì 2 settembre alle ore 12:30 con la prima sessione di prove libere. I piloti poi torneranno in pista sul tracciato di Zandvoort nel tardo pomeriggio per le FP2 che iniziano alle ore 16.00.

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito olandese riprenderà poi sabato 3 settembre alle ore 12:00 quando andranno in scena le Libere 3, le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno alle ore 15:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP d'Olanda.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP d'Olanda della Formula 1 2022 andrà in scena domenica 4 settembre con la corsa che assegnerà i punti per il Mondiale. La partenza della gara sul circuito di Zandvoort è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato olandese per disputare il 15° round stagionale.

Il circuito di Zandvoort

Come avvenuto nella passata stagione anche l'edizione 2022 del GP d'Olanda di Formula 1 si disputerà sul circuito di Zandvoort. Ad ospitare il 15° round del Mondiale F1 è dunque il tracciato che lo scorso anno è tornato nel calendario del Circus dopo un'assenza lunga 36 anni. L'impianto sorge a ridosso di una spiaggia di sabbia fine ed il tracciato è caratterizzato da numerosi saliscendi spettacolari.

L’odierno circuito di Zandvoort misura 4.252 metri e in gara si percorrono 72 giri, per una distanza complessiva di 306,144 Km. Si tratta di un tracciato "old school", dove occorre coraggio e precisione millimetrica ma dove non è facile effettuare sorpassi. Proprio per ovviare in qualche modo a ciò l'ultima curva è stata trasformata in una parabolica sopraelevata di modo che le monoposto possano affrontarla a gran velocità con il DRS aperto e poter poi quindi duellare sul rettilineo principale e alla staccata della prima curva.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista olandese è mediamente impegnativo per i freni. ​Delle 14 curve del circuito di Zandvoort solo due sono classificate come altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è inevitabilmente quella alla curva 1 con le monoposto che vi arrivano a 317 km/h e scendono a 133 km/h in appena 1,99 secondi nei quali percorrono 111 metri.

A vincere lo scorso anno su questo circuito era stato il padrone di casa Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il giro più veloce in gara però appartiene al britannico sette volte iridiato che lo scorso anno nella sua migliore tornata aveva fermato il cronometro sull'1:11.097.