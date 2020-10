Dopo una settimana di stop la Formula 1 torna in pista in Germania. Dopo il GP di Russia, il campionato Mondiale 2020 riprende infatti con il GP dell'Eifel, undicesimo appuntamento stagionale. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre dunque i piloti saranno protagonisti sul circuito del Nurburgring dove il Circus fa ritorno a distanza di sette anni dall'ultima volta, la prima assoluta nell'era delle power unit ibride.

Gli orari del GP dell'Eifel 2020 al Nurburgring di F1

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma di questo undicesimo appuntamento con il Mondiale 2020 di Formula 1. Ecco gli orari del GP dell'Eifel che prenderà ufficialmente il via al Nurburgring con la prima sessione delle prove libere prevista venerdì 9 ottobre alle ore 11:00 e si concluderà con la gara di domenica 11 ottobre che scatterà alle ore 14:10:

Venerdì 9 ottobre

PL1: 11:00 – 12:30

PL2: 15:00 – 16:30

PL3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 14:10

GP Nurburgring 2020: dove vederlo in diretta TV e streaming

Come accadrà per le prossime due stagioni, anche tutti i week end di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP dell'Eifel prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo o per gli abbonati NowTv. La gara del Nurburgring sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8. Ecco il palinsesto completo: