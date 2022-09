F1 2022, oggi le prove libere del GP Monza in diretta: a che ora e dove vederle Oggi a Monza le prime due sessioni di prove libere aprono il programma del GP d’Italia della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito italiano.

A cura di Michele Mazzeo

Nessuna pausa per il Mondiale della Formula 1 2022 che oggi torna subito in pista con il GP d'Italia: sul circuito di Monza si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che apriranno il programma del 16° appuntamento stagionale. Riflettori puntati sulle Ferrari di Leclerc e Sainz per vedere se l'imbarazzante superiorità della Red Bull di Max Verstappen vista in Belgio e in Olanda sarà confermata anche sul tracciato di casa. E anche se lo spagnolo monterà una nuova power unit che lo costringerà a partire dal fondo della griglia in gara. Sotto osservazione in queste prove libere sarà anche la Mercedes che sembra aver beneficiato, almeno per quel riguarda il confronto con le F1-75, della tanto discussa regola anti-porpoising entrata in vigore dopo la sosta estiva.

Prove libere F1 GP Italia, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio d'Italia iniziano alle ore 14:00 con le FP1. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Monza. L'inizio delle Libere 1 è quindi fissato per le ore 14:00, mentre le FP2 andranno invece in scena a partire dalle 17:00. Alle ore 13:00 di domani avrà inizio invece la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP d'Italia della Formula 1 2022:

Venerdì 9 settembre

Prove libere 1: 14:00 – 15:00

Prove libere 2: 17:00 – 18:00

Prove libere 1: 14:00 – 15:00 Prove libere 2: 17:00 – 18:00 Sabato 10 settembre

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Monza

Le prove libere del GP d'Italia di Formula 1 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Monza sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati inoltre possono assistere alle prove libere della Formula 1 anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione in diretta delle Libere di Monza è disponibile, dopo la sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere di oggi e domani non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Italia 2022 della F1:

Leggi anche Improvvisa novità a Zandvoort per il GP Olanda: la F1 vuole scongiurare il pericolo noia