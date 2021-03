È un giorno triste per la Formula 1 e per lo sport. È morto Murray Walker storico commentatore della F1, capace di raccontare il mondo dei motori ad intere generazioni. Se n'è andato a 97 anni, quello che è stato uno dei più longevi telecronisti sportivi della Gran Bretagna e dell'intero palcoscenico sportivo, famoso anche per le sue "perle" e molto stimato da piloti e addetti ai lavori.

Morto Murray Walker, voce leggendaria della F1

La Formula 1 piange la scomparsa di Murray Walker deceduto oggi a 97 anni. Grande cordoglio nel mondo dei motori per la perdita di una delle voci più famose del panorama sportivo britannico e internazionale. Storico commentatore delle corse della categoria regina delle quattro ruote è stato uno dei più longevi telecronisti sportivi. Personaggio unico, capace di stregare e ammaliare con i suoi racconti e le sue "massime" (molte di queste sono rimaste nell'immaginario collettivo), è riuscito sempre a stabilire con i piloti un feeling unico.

Le frasi più famose di Murray Walker

Ad ufficializzare la brutta notizia della sua dipartita è stata la Formula 1, attraverso una nota ufficiale, in cui sono state raccolte anche alcune delle sue massime, come "L'auto che è in testa è assolutamente unica, tranne quella che la segue che è identica", oppure "Non c'è niente di sbagliato nella sua macchina tranne che è in fiamme", e ancora "a meno che non mi sbagli di grosso …. mi sbaglio di grosso". Nel paddock Walker è stato amatissimo da tutti, e la dimostrazione è arrivata anche dai tanti tweet di piloti e dirigenti, come quello di Jean Todt, attuale presidente della FIA

Chi era Murray Walker

Graeme Murray Walker, meglio noto come Murray Walker, ex veterano di guerra e campione di trial ha iniziato la sua fortunata avventura di commentatore nel 1948 allo Shelsley Walsh Hill Climb. Nel 1978, l'approdo in Formula 1, per la tv britannica BBC, con la sua popolarità alle stelle grazie alla sua unicità nel raccontare le gare. "Ho sempre considerato il mio compito non solo informare ma anche intrattenere. Quello che voleva la gente era condividere l'entusiasmo che ho avuto la fortuna di assistere. E fortunata è la parola: il mio lavoro mi ha portato in giro per il mondo innumerevoli volte in paesi che altrimenti non avrei mai visitato, e ho incontrato persone eccezionali. Sono stato incredibilmente, enormemente fortunato".