È già iniziata la nuova stagione di Formula 1: tutti in pista con le nuove gomme A due giorni dal termine del Mondiale di F1, nei test di Abu Dhabi piloti e scuderie testano le gomme da 18 pollici per il campionato 2022, in pista Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di F1 2021 è appena finito, la Mercedes ancoranon ha deciso se presentare un altro appello per il Gp di Abu Dhabi, vinto dal campione del mondo Verstappen, ma già si pensa alla stagione 2022, in cui ci sarà una rivoluzione quasi totale che potrebbe anche sconvolgere gli equilibri delle ultime stagioni. Nuove regole per le vetture e nuove gomme, con la Pirelli che già da tempo sta facendo testare, a rotazione, a tutti i team le gomme da 18 pollici. Oggi e domani sempre ad Abu Dhabi rombano i motori, in pista tanti giovani ma anche Verstappen, che non vuole perdere il suo vantaggio e già prende confidenze con le nuove gomme. La Ferrari oggi schiera Leclerc e Fuoco.

Più che i tempi che verranno realizzati oggi, c'è curiosità ad Abu Dhabi per le nuove gomme, quelle che si prenderanno la scena dal 2022. Gomme più grandi, e si vede nettamente, ma anche gomme scoperte. Una rivoluzione vera che produce innanzitutto il pensionamento dei modelli con i cerchi di cinque misure inferiori, che hanno fatto parte della F1 dagli anni '60 fino a domenica scorsa. Importante anche il fatto i nuovi pneumatici P Zero F1 hanno la stessa larghezza, ma un diametro complessivo differente che risultata più grande. Le vetture saranno più ‘semplici' da guidare, e i piloti già da questi test di Abu Dhabi troveranno un cambiamento notevole.

In pista oggi ci sono tanti giovani a cominciare dal campione GP2 Oscar Piastri, al cinese Zhou che ha soffiato il posto a Giovinazzi in Alfa Romeo. Mentre Ricciardo e il vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Pato O'Ward si alternano sulla McLaren. Charles Leclerc e Antonio Fuoco sulla Ferrari, mentre la Mercedes schiera de Vries e soprattutto George Russell e soprattutto c'è Max Verstappen, che si è presentato con un cappellino celebrativo e delle scarpe dorate sulla pista di Abu Dhabi.