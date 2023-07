Dennis è campione del mondo della Formula E 2023: il britannico regala il primo titolo ad Andretti Con il secondo posto conquistato in Gara-1 dell’ePrix di Londra Jake Dennis si laurea campione del mondo della Formula E 2023: primo titolo iridato per il team Andretti nel Mondiale elettrico.

A cura di Michele Mazzeo

È bastato un secondo posto in Gara-1 dell'ePrix di Londra, tappa conclusiva del Mondiale 2023, a Jake Dennis per laurearsi matematicamente campione del mondo della Formula E con una corsa d'anticipo. Al termine di una gara condizionata da due interruzioni per bandiera rossa il 28enne pilota del team Andretti ha chiuso alle spalle del vincitore Mitch Evans ma i 18 punti messi in cascina sono stati abbastanza per rendersi irraggiungibile in classifica dall'unico avversario che aveva ancora vere chance di contendergli l'iride. Nick Cassidy infatti, partito dalla pole e rimasto in testa nelle prime fasi della gara, ha visto le sue chance spegnersi definitivamente dopo l'incidente fratricida con il compagno di squadra Sebastien Buemi che lo ha costretto al ritiro.

Jake Dennis regala dunque il primo titolo mondiale di Formula E al team Andretti presente nel campionato per le monoposto elettriche fin dalla prima edizione. Un'affermazione che potrebbe in qualche modo dare un'ulteriore spinta alla candidatura della squadra guidata da Michael Andretti di entrare in Formula 1 nel prossimo futuro (è dal 2021 infatti che il team statunitense è in trattativa per entrare nel Circus).

Il britannico neocampione del mondo con il secondo posto conquistato in Gara-1 dell'ePrix di Londra, oltre al suo primo titolo iridato, ha anche stabilito un nuovo storico record per la Formula E: quello centrato sul circuito di casa infatti è il suo decimo podio stagionale, mai nessuno prima d'ora era riuscito ad ottenere un risultato simile in una singola stagione del campionato Mondiale elettrico.