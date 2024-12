Cosa ci fa Brad Pitt con Leclerc e Sainz nella foto di fine stagione della Ferrari in Formula 1

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Per la Formula 1 è quasi arrivato il momento del "rompete le righe". Dopo 23 gran premi in giro per il mondo il GP di Abu Dhabi, che quest'anno deciderà anche la lotta per il titolo costruttori tra McLaren e Ferrari, chiude il Mondiale 2024 prima delle meritate vacanze.

Il weekend di Yas Marina (che poi avrà un'appendice con i test di fine stagione di scena martedì) è dunque l'occasione per salutarsi, celebrare il lavoro fatto durante il campionato e salutare chi, già da lunedì, come nel caso di Carlos Sainz che passerà alla Williams, non farà più parte del team e lo si ritroverà in pista come avversario. Ed è anche l'occasione per la canonica foto di gruppo in cui tutti i membri della scuderia, dal meccanico al team principal, posano sul rettilineo principale del tracciato emiratino alle spalle delle due monoposto su cui sono seduti i piloti.

Operazione, quest'ultima, che, come di consueto, si effettua nel giovedì che precede l'inizio dell'ultimo weekend di gara della stagione. E così è stato anche in questo 2024 per la Ferrari che, nel tardo pomeriggio di Abu Dhabi, si è piazzata al gran completo per la tradizionale foto di fine stagione ricevendo però un'inaspettata visita a sorpresa. Mentre i fotografi ufficiali del team e quelli della Formula 1 scattavano le fotografie anche la stella di Hollywood Brad Pitt, lì per le ultime riprese del film sulla Formula 1 che uscirà a giugno 2025, si è unito agli uomini del Cavallino Rampante per l'iconico scatto chiedendo anche che fosse scattata una fotografia con il suo smartphone di modo da poterla conservare per sé. A lui poi si è aggiunto anche l'altro attore protagonista della pellicola a tema F1, Damson Idris, per un altro scatto e infine ne approfittato anche per un selfie in compagni di Sainz e Leclerc.

Entrambi gli attori avevano i vestiti di scena, vale a dire la tuta da gara del team Expensify APX-GP (la scuderia di fantasia protagonista del film), e a pochi metri di distanza c'erano parcheggiate le monoposto utilizzate per le riprese. Non è chiaro dunque se questa incursione nella foto di gruppo della Ferrari verrà utilizzata poi in qualche modo nel film o se Brad Pitt ha solo voluto chiudere questa sua lunga avventura nel paddock della F1 (il primo ciak è stato dato nel luglio del 2023 durante il GP della Gran Bretagna a Silverstone) portandosi a casa una foto iconica con la scuderia più blasonata del Circus, quella con cui l'anno prossimo, tra le altre cose, correrà quel Lewis Hamilton che ha contribuito, in qualità di co-produttore e attore, alla realizzazione di quello che è stato annunciato come il più realistico film sulla Formula 1.