video suggerito

Compra 5 costosissime supercar identiche per lasciarle in garage: non è solo un bizzarro capriccio Un uomo della Florida ha comprato cinque McLaren Senna LM identiche sborsando diversi milioni di dollari per tenerle in garage: oltre il bizzarro capriccio c’è però anche un motivo economico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ogni casa automobilistica di lusso ha degli estimatori particolari che, avendo grande disponibilità economica, si lasciano andare ad eccentricità fuori dal comune e di cui è davvero difficile comprenderne la logica. E quanto fatto da un collezionista della Florida per omaggiare la sua amata McLaren né è uno degli esempi più lampanti. Solo adesso si è infatti venuto a sapere che nel 2019 questo facoltoso uomo statunitense ha acquistato cinque McLaren Senna LM identiche per metterle nel suo garage. Inevitabile pensare ad un bizzarro capriccio ma, oltre a questo, come vedremo, a spingerlo a fare questo acquisto in stock della stessa supercar potrebbe esserci un motivo di carattere economico.

La casa britannica ha infatti da poco rivelato ciò che accadde nel 2019, cioè quando decise di produrre 20 esemplari di una nuova supercar che da un lato doveva celebrare la Senna GTR dominatrice della 24 Ore di Le Mans del 1995 e dall'altro doveva essere la variante da pista e l'evoluzione estrema della McLaren Senna prodotta nel 2018. Tra le modifiche apportate, prendendo anche spunto dalla McLaren F1, c'erano un'estetica ancora più aggressiva e aerodinamicamente più efficiente aiutata da uno spoiler posteriore con diverse regolazioni e un gigantesco diffusore. La nuova McLaren Senna LM prevedeva inoltre nuovi cerchi OZ, quattro scarichi in oro satinato, una copertura interna del cofano in oro 24 carati (per resistere meglio alle altissime temperature del motore) e alcune inevitabili modifiche meccaniche dovute al fatto che sotto il cofano della supercar pompa un V8 biturbo da 4.0 litri che eroga ben 814 cv e oltre 800 Nm di coppia che le consente di superare i 350 km/h di velocità massima.

Un vero e proprio gioiello dunque che sarebbe andato immediatamente a ruba facendo soltanto qualche telefonata ai clienti più fedeli del marchio. Ma nel momento in cui si sono dovuti piazzare gli unici cinque esemplari destinati al mercato nordamericano si è andati oltre le aspettative. Il primo cliente d'Oltreoceano contattato, il collezionista della Florida di cui non è stato reso noto il nome, ha infatti risposto che avrebbe acquistato tutte le McLaren Senna LM destinate al Nord America pagandole oltre un milione e mezzo di dollari ciascuna assicurandosi così che nessun altro, in quella parte del mondo, avesse avuto un'auto uguale alla sua. Ma, molto probabilmente, dietro quello che sembra un bizzarro capriccio di un uomo molto ricco potrebbe esserci in realtà anche un motivo economico.

Leggi anche Le tute di Ayrton Senna e Michael Schumacher costano quanto una Ferrari: la folle asta dei cimeli F1

Già, perché, essendo un collezionista e amante delle supercar prodotte dalla McLaren, sarà di certo a conoscenza di ciò che avvenne con la McLaren F1 prodotta dal 1992 in 106 esemplari (compresi le cinque McLaren F1 LM celebrative del dominio nella 24 Ore di Le Mans del 1995) vendute al momento del lancio ad un prezzo medio intorno al milione di dollari e che oggi vengono invece battute all'asta per cifre che vanno dai 15 ai 21 milioni di dollari (per le LM invece si parla di un valore superiore ai 30 milioni di dollari). Non è dunque da escludere che, più che un costoso capriccio, il voler acquistare tutte e cinque le McLaren Senna LM destinate al mercato nordamericano si sia trattato di un vero e proprio investimento per il futuro.

Un investimento che oggi, dopo cinque anni, non si è ancora rivelato azzeccato (al momento i prezzi delle McLaren Senna e della variante LM non sono lievitati rispetto al valore d'acquisto) ma che tra dieci-quindici anni potrebbe dargli ragione qualora si ripeta ciò che è avvenuto con la McLaren F1 e a quel punto il collezionista della Florida si ritroverebbe con cinque supercar identiche che rappresenterebbero un vero e proprio tesoro.