Come dormire nel museo Ferrari gratis per il GP di Formula 1 a Imola: possono farlo solo 2 persone Durante il weekend del GP di Imola della Formula 1 2024 due persone avranno l'occasione di dormire all'interno del Museo Ferrari a Maranello e vivere un'esperienza esclusiva come ospiti di Marc Gené e della Scuderia del Cavallino Rampante senza sborsare nemmeno un euro: ecco come partecipare alla selezione.

A cura di Michele Mazzeo

Durante il Gran Premio dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 che si corre a Imola il prossimo 19 maggio si potrà dormire all'interno del Museo Ferrari a Maranello e vivere un'esperienza unica. E lo si potrà fare gratis, senza dover sborsare nemmeno un euro (se non per le spese di viaggio). Ma potranno farlo soltanto due persone.

L'iniziativa della casa del Cavallino Rampante fa infatti parte del progetto Icone del portale Airbnb che vede come host d'eccezione l'ex pilota e attuale ambassador Ferrari nonché commentatore Sky Marc Gené e prevede un soggiorno esclusivo all'interno della Sala delle Vittorie del Museo dove per l'occasione è stato allestito uno speciale letto matrimoniale a due piazze realizzato dai sarti della casa di Maranello con la stessa pelle che utilizzano per i sedili delle supercar prodotte.

Si potrà dunque dormire attorniato dalle monoposto più vincenti della storia della scuderia Ferrari in Formula 1 e dai 110 trofei conquistati fin qui nella sua leggendaria storia nel motorsport. Ma non solo. Il pacchetto offerto su Airbnb difatti prevede anche altre esclusive esperienze, rigorosamente gratuite.

Oltre al soggiorno i due fortunati ospiti avranno i biglietti VIP per tifare la Scuderia Ferrari durante la gara del GP dell'Emilia Romagna di Formula 1 2024 con tanto di accesso esclusivo all'area del Paddock Club; potranno cenare

nel famoso ristorante Cavallino; potranno fare un tour privato al Museo Ferrari e infine fare un giro, insieme a Marc Gené, sulla Pista di Fiorano, a bordo di una Ferrari 296 GTB.

Come detto però soltanto due persone potranno vivere questa incredibile esperienza gratuita. E dovranno essere anche molto fortunate. Già, perché sarà Airbnb a decidere chi potrà farlo tra coloro che si prenoteranno con il proprio account tramite l'app del portale di hospitality entro le 08:59 di giovedì 9 maggio 2024.

"Per prima cosa, selezioneremo un gruppo di potenziali ospiti a caso. Poi, leggeremo le loro risposte per conoscerli un po' e comprendere meglio il loro legame con l'host. Infine, inviteremo gli ospiti selezionati a prenotare" si legge infatti nel regolamento di Airbnb in cui viene spiegato il processo di selezione di coloro che avranno l'occasione unica di dormire nel museo Ferrari, assistere con pass VIP al GP di Formula 1 a Imola e vivere un'esperienza esclusiva a Maranello senza dover sborsare nemmeno un euro.

