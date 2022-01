Clamoroso ritorno alle monoposto per Maserati dopo 63 anni: dal 2023 sarà in Formula E Dal 2023 Maserati parteciperà al Mondiale di Formula E tornano così alle monoposto dopo 63 anni dall’addio alla Formula 1. Sarà il primo marchio italiano nel campionato per le vetture 100% elettriche. Può essere un primo passo per il clamoroso ritorno in F1.

La Formula E ha annunciato ufficialmente che dal 2023 lo storico marchio italiano Maserati tornerà nel motorsport prendendo parte al Mondiale per monoposto elettriche con una propria scuderia. Un evento storico dato che il Tritone tornerà dunque a competere in un campionato iridato riservato alle monoposto a distanza di 63 anni dall'ultima volta in Formula 1 nella quale vanta due titoli piloti conquistati entrambi con il leggendario Juan Manuel Fangio nel 1954 e nel 1957.

La casa modenese sarà quindi di fatto il primo vero marchio italiano ad approdare con un proprio team nel Mondiale delle monoposto 100% elettriche rientrando così nel motosport dopo una lunga assenza che ha avuto inizio nel 2009 con l'addio alle competizioni GT.

Nonostante sia chiaro il motivo della scelta di entrare in Formula E (si tratta di un'importantissima vetrina a livello globale per promuovere la propria strategia di elettrificazione che andrà a coinvolgere i nuovi modelli della produzione di serie), in molti vedono in questo approdo al Mondiale per le monoposto elettriche un primo passo per il ritorno alla classe regina delle auto a ruote scoperte, ossia la Formula 1.

Di questo ha parlato anche il CEO di Maserati Davide Grasso che, spiegando i piani della casa del Tridente per quanto concerne il motorsport, non ha escluso che ciò possa accadere in futuro: "Le corse sono nel DNA di Maserati, la casa non sarebbe completa se non gareggiasse – ha infatti detto a riguardo l'amministratore delegato del marchio modenese che fa parte del gruppo Stellantis –. Solamente il tempo potrà dire se torneremo in Formula 1. Maserati ha vinto con Fangio, la F1 è il campionato leader del motorsport a livello planetario. Se dovessi dare una risposta oggi sarebbe fuoriluogo – ha infine concluso il numero uno della casa del Tritone –, malgrado le aspettative del mio amico e CEO di Liberty Media Stefano Domenicali".