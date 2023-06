Clamoroso incidente nelle prove libere del GP di Assen: violento tamponamento ai box Ryusei Yamanaka del team GasGas Aspar e Deniz Oncu della KTM sono stati protagonisti di un clamoroso incidente ai box nel corso delle libere di Moto 3 al Gp di Assen. Il pilota giapponese colpisce in pieno in turco che gli era davanti.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Bene, questo è un inizio movimentato!". Il weekend del Gran Premio di Motogp ad Assen, in Olanda, ha già fatto registrare la prima caduta: e siamo solo a venerdì. L'account social della MotoGP commenta sorpreso queste prime ore di prove sul circuito Orange dopo a esibirsi sono stati per primi chiaramente i piloti della Moto3. Tutto è accaduto durante la prossima sessione di libere di questa nuova tappa del Mondiale. Un grave errore di manovra e di distanza ha visto infatti Ryusei Yamanaka franare sulla moto di Deniz Oncu che era proprio davanti a lui.

Una disattenzione non di poco conto che ha visto il pilota giapponese del team GasGas Aspar cadere a terra fortunatamente senza conseguenze ma creando comunque dei danni alla sua moto. Il nipponico è stato sbalzato dalla sua moto dopo la collisione con la KTM del turco vincitrice al Sachsenring. Ma cosa è accaduto realmente? Yamanaka era da poco uscito in pit lane a pochi secondi dall'avvio della prima sessione di libere. Con lui c'era anche il compagno di team, David Alonso che fortunatamente non è stato coinvolto nell'impatto. In quel momento sopraggiunge anche Deniz Oncu che diventa artefice e vittima allo stesso tempo dell'errore di Yamanaka.

Le immagini mostrate proprio dalla Motogp mostrano l'uscita del pilota nipponico dal box insieme ad Alonso. Yamanaka si è accodato alla KTM di Deniz Oncu ed è lì che è arrivato l'errore. Il turco, che non voleva superare lo spagnolo in quel momento davanti a tutti e tre, ha frenato improvvisamente in pit lane rallentando la sua corsa. Proprio in quel momento alle sue spalle è sopraggiunto Yamanaka che però aveva abbassato lo sguardo sulla dashboard della sua GasGas e pensando che Oncu fosse ormai partito, ha accelerato centrandolo in pieno.

Il momento precedente all’impatto tra le due moto.

La moto numero 6 del giapponese è così caduta a terra mostrando anche danni evidenti mentre la KTM del turco ha proseguito qualche metro per poi fare rientro ai box per via di alcuni danni rilevati all'alettone posteriore. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per nessuno ma è curioso come già solo nella prima sessione di libere abbiamo assistito alla prima caduta. Il weekend passato, soprattutto nella classe regina della Motogp, aveva visto le molteplici cadute di Marc Marquez che stavano avendo conseguenze importanti anche sull'incolumità di Zarco. Lo spagnolo, proprio per via di quel weekend terribile, ha poi deciso all'ultimo di non prendere parte alla gara.