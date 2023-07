Clamoroso imprevisto per Leclerc a Silverstone nelle libere: principio d’incendio sulla SF-23 al box Imprevisto clamoroso per il pilota della Ferrari Charles Leclerc al via delle FP2 del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023: principio d’incendio sulla sua SF-23 al momento dell’accensione.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia malissimo il weekend del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023 per il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco infatti non è potuto scendere in pista sul circuito di Silverstone al via della seconda sessione di prove libere in programma nel pomeriggio di venerdì a causa di un clamoroso inconveniente occorso alla sua SF-23.

Nel momento in cui i meccanici della scuderia di Maranello hanno tentato di mettere in moto la monoposto infatti un problema elettrico ha fatto scoppiare un principio d'incendio sulla vettura e ha costretto dunque gli uomini del Cavallino a rimettere la macchina sui cavalletti per cercare di risolvere questo problema e permettere al 25enne di Monte Carlo di riuscire a scendere in pista almeno per gli ultimi minuti delle FP2.

I meccanici della Ferrari hanno dovuto smontare completamente la SF-23 del monegasco per individuare l'origine del problema elettrico e poi intervenire per risolverlo. Questo ha allungato inesorabilmente le operazioni per rimettere a posto la monoposto di Leclerc dato che al tempo perso per risolvere il problema si è aggiunto quello per montare tutte le varie parti smontate in precedenza, fare un test d'accessione per verificare che al momento del fire up non vi siano ulteriori problemi e poi metterla eventualmente a disposizione del pilota per scendere in pista e prendere finalmente parte alla sessione di prove libere sul circuito di Silverstone.

Operazioni che però hanno richiesto più tempo del previsto tanto che alla fine il monegasco si è dovuto arrendere all'idea di non effettuare neanche un giro sulla sua Ferrari in queste FP2. Leclerc dovrà quindi capitalizzare al massimo le FP3 del sabato per recuperare il tempo perso oggi e trovare subito il giusto set-up per la sua vettura in vista delle qualifiche del sabato e soprattutto della gara di domenica.

La classifica dei tempi delle FP2 del GP Silverstone della F1