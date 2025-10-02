Charles Leclerc: “È altamente improbabile che la Ferrari possa vincere una gara quest’anno”

Il 2025 della Ferrari è stato altamente deludente. Un refrain trito e ritrito. Tre podi e una pole position per Leclerc, un successo in una Sprint Race per Hamilton. Stop. Singapore e Las Vegas potrebbero offrire delle chance. Ma non sarà così a Marina Bay. A dirlo è Charles Leclerc, che vede la McLaren molto più forte e alla vigilia del weekend nella Città del Leone toglie ogni chance a sé stesso e al compagno di squadre: "La Ferrari è solitamente forte qui. Sappiamo che la McLaren è eccezionalmente forte nelle gare con temperature elevate, quindi mi aspetto che Ferrari e McLaren siano le due squadre in prima linea. Ma è altamente improbabile che la Ferrari vinca quest'anno".

"La McLaren è meglio di noi a Singapore. Non possiamo aspettarci miracoli"

Insomma la Ferrari sarà competitiva a Singapore, ma le due ‘Papaya' dovrebbero tornare a fare man bassa: "Rispetto alla McLaren non credo che avremo alcun vantaggio. Ma mai dire mai. Forse ci sarà una possibilità a Las Vegas, dove la gestione degli pneumatici è così strana in questa gara. Non possiamo aspettarci miracoli".

"Spero faccia più caldo possibile"

L'obiettivo è la seconda fila, perché la Ferrari grazie ‘al caldo' è davanti alla Mercedes: "Rispetto a loro dovremmo essere in una situazione migliore se restasse il caldo. Mi sembra molto forte quando fa freddo, mentre noi siamo più forti quando fa caldo. Quindi, guardando le prossime gare, spero che faccia più caldo possibile, in modo da avere un vantaggio. Penso che sarà quell’aspetto che farà oscillare le prestazioni verso una parte o l’altra, più di ogni altra caratteristica della pista“.

Ferrari meglio della Mercedes a Singapore

Il pilota monegasco con rammarico ha parlato del parallelo con le altre scuderie di prima fascia: "Dobbiamo fare meglio. Sarebbe più facile se sapessi dove stiamo sbagliando. Noi, Red Bull e Mercedes abbiamo fatto lo stesso passo, ma la McLaren ha trovato qualcosa. La Red Bull ha fatto un altro passo avanti, mentre noi e Mercedes no. È deludente".