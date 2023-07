Carlos Sainz delude in Ungheria: il pilota Ferrari se la prende con il vento e il nuovo regolamento Il pilota spagnolo è stato eliminato in Q2 e partirà 11° in Ungheria. Sainz nel post Qualifiche se l’è presa pur con il vento e il regolamento e ha eletto anche McLaren e Alfa Romeo come rivali della Ferrari.

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz è stato uno dei grandi delusi del sabato del Gp d'Ungheria, l'altro è George Russell. Un anno fa i due occuparono la prima fila. Quest'anno l'inglese partirà dalla nona fila, mentre lo spagnolo dalla sesta. Ha la possibilità di rimontare, la zona punti è già a un passo. Ma dopo le Qualifiche Sainz è parso assai abbacchiato e si è lamentato di ogni cosa: se l'è presa con il regolamento e con il vento e ha inserito nell'elenco dei rivali, oltre alla McLaren, pure l'Alfa Romeo.

La Ferrari non sta vivendo una grande stagione ed è reduce da un deludente Gp di Silverstone. L'Ungheria offriva, e offre comunque, una chance di riscatto. Ma il sabato non è stato positivo per il team di Maranello che ha chiuso con il sesto posto di Leclerc e l'undicesimo di Sainz. Il monegasco tutto sommato può accontentarsi del piazzamento, alle sue spalle ci sono Alonso e Perez, e in gara ha la possibilità di risalire, anche se la Ferrari numero 16 è dietro alle McLaren e pure all'Alfa di Zhou.

Peggio è andata invece a Carlos Sainz che si è classificato undicesimo. Fuori in Q2 per pochissimi millesimi. Di sicuro non è stato fortunato, ma in ogni caso si è trovato in una posizione molto complicata ed ha chiuso amaramente le sue Qualifiche. Quando si è ripresentato nel ring delle interviste lo spagnolo era visibilmente abbattuto, probabilmente credeva di ben figurare all'Hungaroring e parlando con Sky si è lamentato parecchio, appellandosi, praticamente, a tutto: "Con il vecchio regolamento della qualifica si poteva fare certamente meglio, anche se il tanto vento non ha aiutato il bilanciamento".

Leggi anche La Ferrari mette in chiaro le cose con Sainz: faccia a faccia a Maranello prima del GP Silverstone

Chiaro il rimpianto per i pochi millesimi che lo hanno tagliato fuori dalla Q3, ma Sainz poi parlando dei rivali della Ferrari, quarta nel Costruttori, inserisce, oltre alla McLaren, pure l'Alfa Romeo, che ha stupito sì in Ungheria, ma che ha una manciata di punti in campionato e in generale non può essere considerata in senso stretto una rivale della Ferrari: "Lo svantaggio di due millesimi che mi ha messo fuori dal Q3 è davvero minimo, un vero peccato. Con una qualifica normale e senza il nuovo format sicuramente si poteva fare meglio. Anche le condizioni atmosferiche non hanno aiutato il bilanciamento della macchina, con i nostri rivali che invece stanno facendo bene come Alfa Romeo e McLaren. Quest’anno sarà così fino alla fine, con tanti team in lotta gara dopo gara".

Parole che hanno creato notevoli discussioni e forse anche per questo poco dopo ha corretto un po' il tiro su Twitter: "Non sono contento per aver mancatola Q3 per la prima volta in questa stagione per soli due millesimi. Non mi sono trovato a mio agio con le medie e ho pagato lo scotto alle Quali più tirate della stagione. Cercheremo di guadagnare posizioni per portare a casa dei buoni punti".