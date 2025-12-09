Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con noi”

Vanzini, che da oltre un decennio è la voce della Formula 1, ha annunciato nei giorni scorsi che a gennaio dovrà subire una seria operazione. Numerosissimi moti di affetto nei suoi confronti sono giunti al telecronista, che ha voluto ringraziare tutti.

Carlo Vanzini è la voce della Formula 1. Non è mai riuscito a commentare un titolo Mondiale della Ferrari, ma ascoltando la sua voce si pensa al ‘su i motori' e a una serie di espressioni che gli appartengono. Noto al grande pubblico, purtroppo per un motivo più che spiacevole ha avuto ulteriore popolarità. A gennaio verrà operato a causa di un tumore al pancreas. Il suo mondo, fatto anche da migliaia di appassionati che gli hanno fatto sentire affetto e trasporto, lo sostiene con forza. E lui ha voluto ringraziare tutti loro in un video.

"Volevo ringraziarvi per l'affetto che avete dimostrato per me"

La notizia l'ha data lui stesso nel weekend della gara decisiva per il titolo vinto poi da Norris. Il post è stato carico di affetto. Le parole di Marc Gené, suo partner nelle telecronache da anni, e del collega giornalista Davide Camicioli sono state tanto emozionanti. Bello anche il messaggio di quelli di Race Anatomy, che hanno chiuso l'ultima puntata dedicandogli un bel pensiero. Il mondo social lo supporta con affetto.

Vanzini nel day after del Gp di Abu Dhabi sul suo canale YouTube ha pubblicato un lungo video nel quale ha parlato dell'esito del Mondiale, ma sia prima che dopo la celebrazione di Norris ha tenuto a ringraziare tutti quelli che, non solo in quest'ultimo periodo assai particolare e complicato, gli hanno fatto sentire il proprio sostegno: "Volevo dirvi grazie, certo per questi giorni sicuramente, ma in generale per l'affetto che avete sempre dimostrato durante l'anno. Tanto a Monza quanto a Imola. Incontrare persone che dicono sei nella nostra casa, sei a tavola con noi, sul divano con noi è splendido. Queste cose ti fanno amare sempre più quelli che fai e che ami".

Nella restante parte di video il giornalista di Sky ha parlato soprattutto di Lando Norris, elogiandolo ed esaltandolo anche per le sue debolezze, e rimarcando il suo talento che non è certo quello di Verstappen ma che comunque esiste. Poi elogi notevoli, anch'essi meritati, per Verstappen: l'uomo contro la macchina, che secondo Vanzini in questo 2025 ha vissuto la miglior stagione della sua carriera.