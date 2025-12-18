Cambiano i poteri dei Commissari F1: possono cambiare decisione dopo le gare anche senza richiesta dei team

Dal Mondiale Formula 1 2026 cambia il ruolo degli steward FIA. L'ultimo aggiornamento del Codice Sportivo Internazionale (ISC) amplia in modo significativo i poteri dei commissari, introducendo la possibilità di riesaminare decisioni già prese anche senza una richiesta formale dei team. Una svolta che punta a rendere il sistema più reattivo e coerente nella gestione degli incidenti.

Il nuovo impianto regolamentare riguarda non solo la F1, ma anche Formula 2, Formula 3 e gli altri campionati mondiali FIA, con l'obiettivo dichiarato di migliorare tempi e qualità delle decisioni.

Il superamento del "right of review" come unico strumento

Fino a oggi, l'unica strada per riaprire un caso era il "right of review" ("diritto di revisione"): una procedura che consentiva ai concorrenti, entro 96 ore dalla fine dell'evento, di chiedere una revisione di una decisione già presa presentando un "nuovo elemento significativo e rilevante" non disponibile agli steward al momento del verdetto.

Uno strumento usato raramente, ma con precedenti concreti, come da ultimo il caso Williams dopo il GP d'Olanda, quando la squadra riuscì a far riconsiderare la penalità e i punti patente inflitti a Carlos Sainz per un contatto con Liam Lawson. Dal 2026, però, il diritto di revisione non sarà più l'unico modo per far sì che avvenga una "review".

Gli steward possono agire di propria iniziativa

La vera novità è contenuta nel nuovo articolo 14.1.2 dell'ISC, che stabilisce che: "Nelle competizioni che fanno parte di un campionato mondiale FIA, del campionato FIA di Formula 2 o del campionato FIA di Formula 3, gli steward possono anche decidere di riesaminare la propria decisione di propria iniziativa, se scoprono un nuovo elemento significativo e rilevante che non era a loro disposizione al momento della decisione".

In pratica, gli steward FIA non dovranno più attendere una mossa dei team: se emergono nuove informazioni dopo la gara, potranno riaprire un caso autonomamente e, se necessario, modificare la decisione iniziale.

Il nuovo articolo del Codice Sportivo Internazionale della FIA che introduce la possibilità che siano i Commissari F1 ad attivare autonomamente il diritto di revisione per una decisione presa durante o subito dopo la gara.

Nasce il Collegio dei Commissari "fuori competizione"

L'altro pilastro della riforma è l'introduzione dell'Out-Of-Competition Stewards Panel, un collegio permanente di commissari che potrà intervenire al di fuori del weekend di gara.

In passato, molte decisioni restavano sospese fino all'evento successivo, perché i commissari potevano riunirsi solo in pista. Dal 2026, invece, sarà possibile delegare l'autorità a un collegio esterno quando la questione è urgente, riguarda più eventi o deve essere risolta durante pause stagionali, chiusura estiva o inverno.

Il pannello sarà composto da almeno cinque commissari esperti del campionato di riferimento. Le udienze si svolgeranno normalmente in videoconferenza, con la possibilità di incontri in presenza solo nei casi più complessi e a spese delle parti coinvolte.

Il nuovo articolo del Codice Sportivo Internazionale della FIA che introduce il nuovo "Out of Competition Stewards Panel"

Più risorse e continuità decisionale

Le modifiche al Codice Sportivo Internazionale si inseriscono in un quadro più ampio di rafforzamento del sistema arbitrale FIA. Dopo la firma del nuovo Patto della Concordia, la Federazione ha garantito finanziamenti aggiuntivi per investire nella formazione e nella continuità degli steward.

Il risultato è un modello più strutturato, in cui i Commissari F1 non sono più legati esclusivamente alla dimensione del singolo GP, ma diventano un organo capace di intervenire anche a freddo, correggendo decisioni quando emergono nuovi elementi. Una rivoluzione silenziosa che, dal 2026, cambierà il modo in cui la Formula 1 giudica se stessa.