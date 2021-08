Cambia la griglia di partenza del GP Belgio di F1: penalità per Norris, sorride la Ferrari Cambia la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma oggi dopo la penalità per Lando Norris. La McLaren ha ufficializzato la sostituzione del cambio per l’incidente rimediato ieri, facendo inevitabilmente scattare il provvedimento che fa sorridere le Ferrari di Leclerc e Sainz.

A cura di Marco Beltrami

Cambia la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma oggi. La novità è rappresentata dalla penalità per Lando Norris, dopo che la McLaren ha ufficializzato la sostituzione del cambio per l'incidente rimediato ieri. Il provvedimento fa sorridere le Ferrari che guadagnano una posizione dopo la deludente performance di ieri.

Lando Norris è stato protagonista di un incidente ieri, che lo ha costretto ai controlli del caso in ospedale per una radiografia al gomito sinistro. Fortunatamente per lui, nessun problema, con l'autorizzazione a correre da parte del delegato medico della FIA. La sua McLaren ha riportato danni importanti che hanno spinto i meccanici ad un lavoro frenetico nella notte. Alla fine però inevitabile la sostituzione del cambio (telaio e motore non danneggiati al punto di garantire ulteriori modifiche) e dunque l'inevitabile penalità.

"Dopo aver valutato i danni alla vettura di Lando, abbiamo deciso di cambiare il cambio, determinando una penalità di cinque posizioni in griglia", ha dichiarato in una nota la McLaren che ha di fatto ufficializzato il provvedimento. Norris dunque che si era qualificato al 10° posto nella griglia, è costretto a partire dalla 14a posizione. A giovarne tra gli altri anche le due Ferrari: con Leclerc che scatterà al 9° posto e Carlos Sainz all'11°. Questa la griglia di partenza del GP Belgio di F1:

PRIMA FILA

1 – Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 – George Russell (Ing/Williams)

SECONDA FILA

3 – Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

4 – Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

TERZA FILA

5 – Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

6 – Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUARTA FILA

7 – Sergio Perez (Mex/Red Bull)

8 – Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 – Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

10 – Nicholas Latifi (Can/Williams)

SESTA FILA

11 – Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

12 – Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SETTIMA FILA

13 – Fernando Alonso (Spa/Alpine)

14 – Lando Norris (Ing/McLaren)

OTTAVA FILA

15 – Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo)

16 – Yuki Tsunoda (Jpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 – Mick Schumacher (Ger/Haas)

18 – Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 – Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 – Lance Stroll (Can/Aston Martin)