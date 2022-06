Cambia la classifica del GP del Canada di Formula 1: pesante penalità dopo la gara Una penalità comminata dai Commissari FIA dopo la fine della gara stravolge l’ordine d’arrivo del GP del Canada della Formula 1 2022: beffa finale per Alonso punito con una pesante sanzione, ne approfittano i piloti dell’Alfa Romeo.

A cura di Michele Mazzeo

L'investigazione aperta dai Commissari FIA al termine del GP del Canada della Formula 1 2022 ha stravolto l'ordine d'arrivo decretato dalla pista per quel che concerne la zona punti. Fernando Alonso che aveva concluso la corsa sul circuito di Montreal in settima posizione si è visto infatti comminare una pesante penalità di cinque secondi (più un punto sulla Superlicenza) per un episodio avvenuto proprio negli ultimi giri di gara prima della bandiera a scacchi.

L'esperto spagnolo dell'Alpine è stato infatti punito per aver cambiato improvvisamente direzione in diverse situazioni per difendersi dal tentativo di attacco di Valtteri Bottas: "Tra le curve 10 e 12, al penultimo giro della gara, l'auto 14 (quella di Alonso, ndr) ha effettuato ripetuti cambi di direzione per difendersi dall'auto 77 (quella di Bottas, ndr) che ha dovuto a un certo punto frenare e ha perso così slancio. Pur rilevando che in nessuna fase c'era un punto dell'auto 77 accanto all'auto 14, i Commissari Sportivi considerano questa una chiara violazione del regolamento di cui sopra. I Commissari Sportivi infliggono quindi 5 secondi di penalità in linea con quella inflitta per un incidente simile nel GP d'Australia 2022" si legge infatti nella nota diffusa quasi due ore dopo la fine della gara dai Commissari F1.

Questa penalità stravolge dunque l'ordine d'arrivo del GP del Canada con Fernando Alonso che perde così due posizioni passando dal 7° al 9° posto finale. A trarre beneficio da questa sanzione nei confronti del due volte campione del mondo sono quindi i due piloti dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas e Guanyu Zhou che salgono rispettivamente in 7ª e 8ª posizione regalando così quattro punti in più alla squadra del Biscione nella classifica costruttori. Si chiude dunque con una grande beffa il weekend canadese di Alonso che dopo esser partito dalla seconda casella della griglia di partenza ed aver tagliato il traguardo al settimo posto si è visto ora mettere ai margini della zona punti da una penalità arrivata dopo la gara.

La nuova classifica del GP del Canada della Formula 1 2022

Max VERSTAPPEN (Red Bull) Carlos SAINZ (Ferrari) Lewis HAMILTON (Mercedes) George RUSSELL (Mercedes) Charles LECLERC (Ferrari) Esteban OCON (Alpine) Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) Fernando ALONSO (Alpine) Lance STROLL (Aston Martin) Daniel RICCIARDO (McLaren) Sebastian VETTEL (Aston Martin) Alexander ALBON (Williams) Pierre GASLY (AlphaTauri) Lando NORRIS (McLaren) Nicholas LATIFI (Williams) Kevin MAGNUSSEN (Haas) Yuki TSUNODA (AlphaTauri) ritirato Mick SCHUMACHER (Haas) ritirato Sergio PEREZ (Red Bull) ritirato

La nuova classifica del Mondiale F1 piloti aggiornata dopo il GP del Canada

Verstappen (Red Bull) – 175 punti, 6 vittorie e 3 podi Perez (Red Bull) – 129 punti, 1 vittoria e 4 podi Leclerc (Ferrari) – 126 punti, 2 vittorie e 4 podi Russell (Mercedes) – 111 punti, 3 podi Sainz (Ferrari) – 102 punti, 5 podi Hamilton (Mercedes) – 77 punti, 2 podio Norris (McLaren) – 50 punti, 1 podio Bottas (Alfa Romeo) – 46 punti Ocon (Alpine) – 39 punti Alonso (Alpine) – 18 punti Gasly (Alpha Tauri) – 16 punti Magnussen (Haas) – 15 punti Ricciardo (McLaren) – 15 punti Vettel (Aston Martin) – 13 punti Tsunoda (Alpha Tauri) – 11 punti Zhou (Alfa Romeo) – 3 punto Albon (Williams) – 3 punti Stroll (Aston Martin) – 3 punti Schumacher (Haas) – 0 punti Hulkenberg (Aston Martin) – 0 punti Latifi (Williams) – 0 punti

La nuova classifica del Mondiale F1 Costruttori aggiornata dopo il GP del Canada