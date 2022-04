Brividi in pista per Valentino Rossi, nelle prime libere chiude col sesto tempo al volante dell’Audi Debutto positivo per il “dottore” nel GT World Challenge Europe: gira con buoni tempi alla guida della sua Audi per le prove libere e si dà il cambio coi compagni di squadra dell’auto 46 Frederic Vervisch e Nico Müller.

Valentino Rossi al volante dell’Audi R8 Lms Evo II GT3

Il rombo del motore è adrenalina pura, qualcosa di endemico. Valentino Rossi dà gas e sente qualcosa dentro che gli scatta. Non è più in sella alla MotoGp, ma è su quattro ruote, all'interno di un abitacolo di un bolide che sfreccia sull'asfalto, al volante dell'Audi R8 Lms Evo II GT3. Frédéric Vervisch – uno dei compagni di scuderia – arriva ai box dopo una mezz'ora abbondante del primo turno delle prove libere del Fanatec GT World Challenge in vista della 3 Ore di Imola. Esce dalla vettura e si dà il cambio con il "dottore" che ha così l'opportunità di farsi ancora un po' le ossa, prendere confidenza con la vettura, studiare bene il tracciato da una prospettiva differente, leggerne le traiettorie, scoprirne le insidie, allenare l'occhio e i tempi di reazione.

Com'è andata? Al netto di bandiere gialle e traffico in pista, Valentino ha segnato un primo giro con il tempo di 1'43″8 rispetto al parziale di 1'40″2 del miglior cronometro in quella fase delle libere. Rossi non s'è accontentato e, una volta rotto il ghiaccio, è riuscito anche a perfezionare la propria performance guidando in maniera pulita, senza sbavature, con un paio di secondi in meno rispetto ai colleghi di team e restituendo l’Audi V10 a Frédéric Vervisch. Nel finale della sessione ha ripreso la guida Nico Müller, completando i doppi run del Team Wrt.

GT World Challenge a Imola: i tempi delle prime libere

I tempi della sessione di prove libere del GT World Challenge. Nella prima ora e mezza di sessione i piloti hanno avuto la possibilità di prendere "confidenza" con la pista, la maggior parte raccolti nel giro di un secondo.

1. Marciello-Juncadella-Gounon (Mercedes) 1’40”298

2. Martin-Sorensen-Thiim (Aston Martin) + 0”127

3. Engel-Schothorst-Stolz (Mercedes) + 0”134

4. Legert-Niederhauser-Mies (Audi) + 0”147

5. Vanthoor-Van der Linde-Weerts (Audi) + 0”186

6. Vervisch-Muller-Rossi (Audi) + 0”288

7. Verhagen-Hesse-Harper (Bmw) + 0”306

8. Zug-Scholl-Aka (Audi) + 0”325

9. Haase-Drudi-Ghiotto (Audi) + 0”376

10. Klien-Abril-Lind (McLaren) + 0”385.