Bisarca ribaltata mentre trasportava Ferrari, Lamborghini e altre supercar: il danno è enorme Una bisarca che trasportava undici preziose supercar di lusso fuori dal circuito di Brands Hatch si è ribaltata provocando danni per oltre un milione di euro.

A cura di Michele Mazzeo

Vedere una supercar incidentata è sempre un colpo al cuore per un appassionato di motori, figurarsi se le auto extralusso divelte sulla strada con vistosi danni sono addirittura undici. Quest'ultimo infatti lo scenario che si sono trovati davanti i poliziotti chiamati ad intervenire nell'incidente che ha visto una bisarca proveniente dal circuito di Brands Hatch ribaltarsi su una strada del sud dell'Inghilterra (l'A20 che collega Dover a Londra) all'altezza della cittadina di Farningham.

Sul bilico di proprietà della Everyman Racing (che il giorno prima aveva utilizzato quelle lussuose vetture per una giornata di driving experiences sul noto circuito britannico), finito divelto per evitare l'impatto con altre macchine, c'erano infatti due Ferrari spider nere (tra cui una F430 dal valore di circa 200mila euro), un'Aston Martin DB9 (da 155mila euro) e una DB11 (da 210mila euro), una Lamborghini Aventador (da 315mila euro), una Bentley Continental Supersport con configurazione Brabus (da 340mila euro), una Mercedes-AMG A45 (da 80mila euro), una Nissan GT-R Nismo (da 210mila euro) e un'Audi RS8 (da 215mila euro).

Come hanno rilevato le forze dell'ordine intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente, nessuno, compreso il conducente della bisarca, è rimasto ferito, ma tutte le supercar hanno riportato ingenti danni per un danno complessivo che supera il milione di euro.

Una cifra che non sembra però aver frenato il programma della Everyman Racing che il giorno successivo ha comunque tenuto la giornata di driving experiences all'ippodromo di Goodwood (qui era diretta la bisarca vittima dell'incidente) rispettando l'appuntamento in calendario. Per farlo l’azienda dell’imprenditore britannico Darren Edmonds ha dovuto però sostituire le vetture da far provare agli utenti attingendo dallo sterminato parco macchine aziendale che tra supercar sportive e auto di lusso conta ben 200 veicoli.

Nessuna conseguenza per il conducente del bilico protagonista dell'incidente che ha provocato il danno milionario che anzi è stato elogiato dalla stessa azienda britannica: "Siamo molto orgogliosi della nostra famiglia e di Richard, il pilota del bilico che, grazie alla sua prontezza di riflessi, ha evitato un brutto incidente con altri utenti presenti sulla strada" si legge infatti nella nota diffusa dalla Everyman Racing nei giorni successivi all'incidente nella quale ha anche rassicurato tutti sul fatto che questo non influirà sugli eventi futuri già pianificati.