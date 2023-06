Bastianini potrà correre il GP del Mugello: l’infortunio è alle spalle, c’è l’ok dei medici Enea Bastianini è stato dichiarato ‘fit’ e sarà regolarmente in pista al Mugello, come comunicato dalla Dorna, dopo la frattura alla scapola destra.

A cura di Vito Lamorte

Enea Bastianini parteciperà al Gran Premio d’Italia 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati è stato dichiarato ‘fit' dopo la frattura alla scapola destra e sarà regolarmente in pista al Mugello. A comunicarlo è la Dorna.

Bastianini non ha mai potuto gareggiare in questa stagione, dato che si è infortunato proprio nel primo weekend dell’anno a Portimao: la coppia d’oro con il campione del mondo Pecco Bagnaia è pronta per formarsi anche in pista.

Dopo aver saltato le gare in Argentina e ad Austin, il pilota della Ducati aveva fatto un primo tentativo di rientro in Spagna con la visita medica obbligatoria dei medici di Jerez che era stata superata ma in pista il dolore è stato troppo forte. Tutto rimandato.

Bastianini è entusiasta di tornare in sella alla sua Desmosedici GP23: “Il Mugello mi piace molto. In passato non ho conquistato grandi risultati, quindi l’obiettivo è riuscire a farcela quest’anno. Sicuramente, dopo tutto questo tempo lontano dalle corse, non sarà facile. Qualche settimana fa ho girato con la Ducati Panigale V4 S e mi sono trovato bene, ma con la Desmosedici GP sarà un’altra cosa. Comunque sono motivato, è la nostra gara di casa e spero di poter fare bene“.

Pronti a correre al Mugello anche i piloti dell’Aprilia, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Lo spagnolo era stato costretto a saltare Le Mans perché reduce dall’operazione al braccio destro per risolvere il problema della sindrome compartimentale: il suo obiettivo era quello di tornare a correre in Italia e i controlli medici gli hanno dato risposta positiva. Buone notizie anche per il portoghese Oliveira, che aveva rinunciato al GP di Francia per l’infortunio alla spalla rimediato a Jerez.

Situazioni diversa per Luca Marini, dal momento che una decisione sarà presa dopo la FP1 perché il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha subìto una frattura al polso destro dopo la caduta a Le Mans. Non è chiaro in che modo reagirà il fisico del fratello di Valentino Rossi alle sollecitazioni della moto.