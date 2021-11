Bagnaia vince a Valencia e dedica il successo a Rossi: “Valentino è il più grande di tutti” Bagnaia su Ducati ha vinto l’ultimo Gp della stagione 2021 e dopo aver trionfato ha omaggiato a Valentino Rossi: “È stato emozionante, il più grande di tutti”.

A cura di Alessio Morra

Nel giorno dell'addio alla MotoGP di Valentino Rossi a Valencia ha colto un risultato storico la Ducati che ha monopolizzato il podio. Pecco Bagnaia, allievo ed erede di Rossi, voleva vincere e lo ha fatto alla grande, superato Jorge Martin è scappato e dal podio ha dedicato il successo al suo mentore, e sul podio ci è salito anche Jack Miller. Un finale di stagione che fa sognare Bagnaia e la Ducati che potranno nel 2022 battagliare alla pari con il campione del mondo Quartararo.

Dopo la gara le attenzioni erano giustamente tutte per Valentino Rossi, ma anche Bagnaia si è ritagliato il suo spazio. Perché ha finito molto bene la stagione e ha vinto un altro Gp, conquistato con un casco speciale, quello dedicato a Valentino, e dopo la festa il piemontese ha parlato delle sue emozioni: "È stato emozionante, con un casco così si poteva solo vincere. È questo l’unico modo per celebrare il più grande di tutti. L’abbraccio con Vale è stato bello, perché sono riuscito a trasmettere a lui quello che lui significa per me".

Poi, giustamente, il giovane pilota italiano ha esaltato il suo team che ha fatto passi da gigante e che nel 2021 ha vinto il titolo Costruttori: "Stiamo lavorando da paura, la moto è da paura e i piloti che la guidano pure. Abbiamo tirato fuori la migliore moto possibile". Infine, a Sky, ha parlato anche del lavoro di scia che ha fatto per Valentino nelle Qualifiche del sabato: "Gli vogliamo un grande bene per tutto ciò che ha fatto, fa e farà. L’aiuto di ieri? È stato il minimo che potevo fare. Volevo trasmettergli tutta la gratitudine. Sono qui grazie a lui. Era il miglior modo per omaggiarlo".