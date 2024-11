video suggerito

Bagnaia o Martin, quanto guadagna chi vince il Mondiale di MotoGP 2024: il montepremi Il montepremi previsto per il vincitore del Mondiale MotoGP tra Bagnaia e Martin. A differenza degli altri sport però la questione relativa al premio in denaro dei piloti vincitori del Mondiale è ben diversa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondiale di MotoGP è giunto al termine. L'ultimo weekend di Barcellona sancirà il vincitore: Pecco Bagnaia o Jorge Martin. La possibilità dunque per il pilota della Ducati di bissare il successo dello scorso anno oppure vedere lo spagnolo trionfare per la prima volta nella sua carriera. Il pilota del team Pramac mantiene il suo vantaggio anche dopo l'ultima Sprint Race di sabato. Ma cosa vincerà dunque il pilota che riuscirà a chiudere primo nella classifica generale? La realtà è che a differenza di altri sport la questione montepremi è diversa.

La Dorna, società iberica che gestisce il motomondiale, non garantisce nessun premio in denaro. Gli introiti per il vincitore infatti derivano solo dai contratti che il pilota ha stipulato con gli sponsor e con il team d’appartenenza. La Dorna, storicamente, nel corso dell’ultimo weekend di gara consegna al vincitore la chiave di una BMW M2 Competition. Si tratta di una supercar che ogni anno il marchio tedesco mette a disposizione come regalo al pilota che si è maggiormente distinto nel corso di tutto il Motomondiale.

Quanto guadagna chi vince il mondiale di MotoGP: il montepremi per Bagnaia o Martin

Il montepremi previsto in MotoGP per il vincitore del Mondiale in realtà non esiste. La Dorna non elargisce un premio in denaro ma si limita a donare al pilota che si è maggiormente distinto una BMW M2 Competition. Il premio in denaro Bagnaia o Martin lo riceverà a seconda delle cifre stipulate nei loro personali contratti con i team.

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP vincendo una gara

Il premio in denaro che riceve ogni pilota per la vittoria della singola gara è diversa da ognuno di loro. Sicuramente nei vari contratti è previsto un bonus in denaro per ogni gara vinta, conclusa al secondo posto o al terzo, a seconda delle aspettative. Chiaramente le cifre sono diverse tra loro e sono di certo variabili.