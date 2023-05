Bagnaia fa una brutta scoperta dopo l’incidente di Le Mans: c’è anche il danno dopo la beffa Al rientro in Italia dopo il GP di Francia della MotoGP Pecco Bagnaia ha scoperto che l’incidente con Vinales a Le Mans gli ha procurato un brutto infortunio: iniziato già il lavoro di riabilitazione per essere presente al GP d’Italia in programma al Mugello nel weekend dell’11 giugno.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Francia non ha regalato grandi soddisfazioni al campione del mondo in carica della MotoGP Pecco Bagnaia che ha chiuso la gara nella ghiaia a causa di un incidente con Maverick Vinales (con il quale ha dato tra l'altro vita ad una piccola lite a bordo pista prima della riappacificazione avvenuta qualche minuto dopo). Una caduta che è costata molto cara al pilota piemontese della Ducati che ha visto avvicinarsi sensibilmente i rivali nella classifica iridata con il vincitore di Le Mans Marco Bezzecchi ora ad un solo punto dalla vetta e Brad Binder a -13. Tornato in Italia però il 26enne di Chivasso ha scoperto che oltre alla beffa, quell'incidente, gli ha procurato anche un danno.

Pecco Bagnaia ha infatti annunciato che quando è rientrato a casa continuava a sentire dolore alla caviglia destra e pertanto ha deciso di sottoporsi ad esami diagnostici più dettagliati rispetto a quelli cui è stato sottoposto nel Centro Medico del circuito di Le Mans subito dopo la gara. Il responso però gli ha riservato una bruttissima sorpresa, cioè la frattura parziale dell'astragalo (osso breve del piede che lega il calcagno a tibia e perone): "Quando sono tornato da Le Mans continuavo a sentire dolore alla caviglia destra. Ho deciso di sottopormi a degli esami più dettagliati presso il centro medico di Misano che hanno rivelato una frattura parziale all'astragalo" ha difatti scritto in un post pubblicato sui propri profili social l'attuale leader del Mondiale della MotoGP.

Un infortunio che costringerà Pecco Bagnaia ad un avvicinamento complicato alla gara di casa. Il prossimo round del Motomondiale è difatti il GP d'Italia in programma sul circuito del Mugello nel weekend dell'11 giugno. Secondo quanto assicurato dal pilota Ducati l'infortunio non dovrebbe comunque compromettere la sua presenza nel fine settimana di gara della MotoGP sul tracciato casalingo: "Questo non comprometterà la mia partecipazione al Gran Premio del Mugello tra 3 settimane. In questo periodo di pausa lavorerò per arrivare al 100% al mio GP di casa" ha infatti chiosato il piemontese certo di riuscire a recuperare in tempo per quella che, per lui, per Ducati e per i tifosi italiani, è senza ombra di dubbio la gara più attesa della stagione.