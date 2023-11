Bagnaia campione MotoGP oggi se: quanti punti servono nella Sprint del GP Valencia per vincere il Mondiale Oggi nella Sprint Race del GP di Valencia Francesco Bagnaia può già conquistare matematicamente il titolo piloti del Mondiale della MotoGP 2023. Deve chiudere con 25 punti di vantaggio su Martin. Ecco tutte le combinazioni di risultati della gara di Valencia che garantirebbero al pilota italiano di laurearsi nuovamente campione del mondo prima dell’ultima gara dell’anno.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi Francesco Bagnaia può laurearsi campione del mondo della MotoGP 2023 già al termine della Sprint Race GP di Valencia, prima cioè dell'ultima gara della stagione che va in scena domani. Dopo il risultato ottenuto in Qatar, il pilota italiano della Ducati arriva infatti alla mini-corsa del sabato sul circuito di Ricardo Tormo di Valencia con un vantaggio in classifica sul rivale Jorge Martin che gli consente di avere già oggi a sua disposizione il primo match-point per conquistare matematicamente il titolo iridato. Il 26enne torinese ha dunque la prima opportunità di confermarsi campione nella classe regina del Motomondiale dopo il suo primo alloro centrato nella passata stagione: per farlo dopo la gara dovrà avere un vantaggio di almeno 25 punti su Martin e avrà dunque diverse combinazioni di risultati a suo favore.

Bagnaia vince la MotoGP 2023 oggi a Valencia se… le combinazioni con Martin

Pecco Bagnaia già oggi dunque potrebbe laurearsi campione del mondo della MotoGP per la seconda volta in carriera (sarebbe il terzo iride nel Motomondiale dopo quello conquistato in Moto2 nel 2018) al termine della gara sprint del GP di Valencia. Per avere la certezza aritmetica del titolo, Pecco Bagnaia nella gara odierna dovrà guadagnare minimo 4 punti sull'unico contendente rimasto ancora in corsa, cioè lo spagnolo del Team Pramac Jorge Martin, dato che dopo la corsa di oggi rimarranno a disposizione solo 25 punti e in caso di arrivo a pari punti il pilota italiano si aggiudicherebbe il titolo per i migliori piazzamenti ottenuti in stagione (al momento è a quota 6 vittorie e 6 secondi posti contro i 4 successi e 3 secondi posti dello spagnolo).

Non tutto dunque dipenderà dal piemontese dato che una vittoria non gli garantirebbe automaticamente il Mondiale. Oggi la conquista o meno del titolo da parte del pilota Ducati già a Valencia dipenderà anche dalla posizione finale dello spagnolo. Ecco quindi le combinazioni di risultati nella gara della Sprint Race del GP di Valencia che renderebbero Francesco Bagnaia matematicamente campione della MotoGP 2023 già oggi:

Se vince e Martin chiude al 3° posto o peggio

Se arriva 2° e Martin chiude al 5° posto o peggio

Se arriva 3° e Martin chiude al 7° posto o peggio

Se arriva 4° e Martin chiude all'8° posto o peggio

Se arriva 5° e Martin chiude al 9° posto o peggio

Se arriva 6° e Martin chiude al 10° posto o peggio

Tutte le altre combinazioni di risultati nella gara sprint di oggi del GP di Valencia rinvierebbero invece l'assegnazione del titolo mondiale della MotoGP 2023 alla gara di Valencia in programma domani.

La classifica piloti della MotoGP 2023 prima della Sprint Race di Valencia

Dopo i primi 19 gran premi stagionali la classifica piloti del campionato Mondiale della MotoGP 2023 vede Pecco Bagnaia in testa con 437 punti seguito dal pilota del Team Pramac Jorge Martin a quota 416 punti. Da qui al termine della stagione mancano solo la Sprint Race di oggi e la gara del GP di Valencia in programma domani quindi c'è ancora un massimo di 37 punti a disposizione dei piloti, ma le 21 lunghezze di vantaggio sullo spagnolo fanno sì che l'italiano della Ducati possa ottenere l'aritmetica certezza del titolo iridato già al termine della gara sprint sul circuito Ricardo Tormo in programma oggi.

