Quali sono le auto più affidabili del 2020? Oltre a prezzo, consumi e prestazioni, tra i fattori che influenzano la scelta di una vettura anche la sicurezza ricopre un ruolo importante. Quando parliamo delle auto più affidabili dunque non possiamo che tenere in considerazione quelle più sicure in caso di incidente. Per stilare la classifica che vede in testa l'elettrica tedesca Volkswagen ID.3 davanti alla spagnola Seat Leon e alla giapponese Toyota Yaris dunque il riferimento principale sono stati i risultati dei crash-test condotti da EuroNCAP, la massima istituzione a livello europeo responsabile della valutazione di tutte le auto in produzione in tema di sicurezza e affidabilità.

Questi crash-test sono infatti delle vere e proprie simulazioni di incidenti stradali con “passeggeri” a bordo (i manichini chiamati EuroSID) grazie alle quali è possibile determinare il livello di sicurezza attiva e passiva dei modelli di auto attualmente in commercio. Quest'anno, data la pandemia di Covid-19 che ha condizionato tra le altre cose anche il mercato dell'auto, sono state lanciate poche nuove auto e per tanto sono soltanto 11 i modelli valutati nel 2020. Il risultato di questi test viene valutato con le stelle EuroNCAP e nove degli 11 modelli (ad eccezione della Honda e e della Hyundai i10) hanno ottenuto le ambite cinque stelle.

Le auto più affidabili e sicure del 2020

Per stilare una classifica dei modelli valutati con i crash-test EuroNCAP nel 2020 abbiamo calcolato la media dei risultati delle quattro diverse valutazioni fatte per ognuna delle 11 autovetture (protezione adulti, protezione bambini, protezione pedoni e assistenza alla guida). Ecco dunque la classifica delle auto più affidabili e sicure del 2020:

1.Volkswagen ID.3

Al vertice della classifica con 5 stelle e una valutazione media del 83,75% troviamo la Volkswagen ID.3. La prima auto elettrica della casa tedesca dunque vince il titolo di auto più sicura del 2020 facendo registrare l'87% di punteggio nella protezione adulti, l’89% nella protezione bambini, il 71% in quella riservata ai pedoni e l'88% nell'assistenza alla guida.

2. Seat Leon

Al secondo posto con 5 stelle e una valutazione media dell'82,75% si piazza invece la nuova Seat Leon. La vettura spagnola ha infatti ottenuto il 92% nel campo della protezione adulti (il punteggio più alto tra le 11 auto presenti in questa graduatoria), l’88% in quella riservata ai bambini, il 71% per la protezione dei pedoni e l'80% per quanto concerne l'assistenza alla guida.

3. Toyota Yaris

Sul gradino più basso del podio con cinque stelle e una valutazione media dell'82,5% c'è la Toyota Yaris. L’ultima generazione del piccolo genio si è posta ai vertici della categoria ottenendo l'86% in tema di protezione degli adulti, l'81% in quella bambini, il 78% in quella pedoni e l'85% per quanto riguarda il sistema ADAS.

4. Honda Jazz

In quarta posizione con 5 stelle e una valutazione media dell'81,5% si colloca la Honda Jazz. La nuova utilitaria della casa di Tokyo nei crash test EuroNCAP ha difatti ottenuto 87% nella protezione adulti, 83% in quella bambini, 80% in quella pedoni e 76% per quel concerne l'assistenza alla guida.

5. Isuzu D-MAX

Quinta piazza con 5 stelle e una valutazione media dell'80,5% invece per l'Isuzu D-MAX. Il pick-up della casa nipponica è riuscito infatti ad ottenere l'84% di punteggio nella protezione adulti, l’86% in quella bambini, il 69% in quella riservata ai pedoni e l'83% per il sistema di assistenza alla guida.

6. Land Rover Defender

Al sesto posto di questa speciale classifica troviamo la nuova versione del Land Rover Defender con cinque stelle e una valutazione media dell'80%. Il restyling del'iconico fuoristrada lanciato nel 2020 ha ottenuto l'85% per quanto riguarda la protezione degli adulti e dei bambini, il 71% per quella dei pedoni e il 79% per l'efficacia per il suo sistema ADAS.

7. Mazda MX-30

Settima posizione con cinque stelle e una valutazione media del 79,75% per la Mazda MX-30. Il crossover elettrico della casa giapponese ha difatti ottenuto un punteggio del 91% nella protezione adulti il punteggio, dell'87% in quella dei bambini, del 68% in quella dei pedoni e del 73% invece per il sistema di assistenza alla guida.

8. Kia Sorento

Ottava posizione con 5 stelle e una valutazione media del 79,25% per la Kia Sorento. Il SUV ibrido a sette posti della casa coreana ha infatti ottenuto l'82% in tema di protezione degli adulti, l'85% per quella dei bambini, il 63% per quella dei pedoni e l'87% per affidabilità dell'ADAS.

9. Audi A3

Nono posto con una valutazione media del 77,75% per la nuova Audi A3 che ha ottenuto 5 stelle nella classifica EuroNCAP grazie alle ottime percentuali ottenute nella protezione adulti (89%) e in quella bambini (81%), meno eccellenti invece quelle fatte registrare per la protezione dei pedoni (68%) e per l'assistenza alla guida (73%).

10. Honda e

A chiudere la top ten di questa speciale classifica con quattro stelle EuroNCAP e una valutazione media del 71,25% troviamo la Honda e. L'elettrica della casa giapponese non è riuscita a fare bottino pieno per quanto riguarda le stelle facendo registrare un punteggio del 76% per la protezione degli adulti, dell'82% per la protezione dei bambini, il 62% per quella dei pedoni e il 65% per l'ADAS.

11. Hyundai i10

Undicesima e ultima posizione tra le auto valutate in questo 2020 per la Hyundai i10 che ha ottenuto tre stelle e una valutazione media del 63,75%. L’ultima generazione della citycar coreana ha infatti ottenuto il 69% per la protezione degli adulti, il 75% per quella dei bambini, il 52% in quella pedoni e il 59% per il sistema di assistenza alla guida facendo registrare i peggiori risultati in tutti e quattro i parametri degli 11 veicoli valutati da EuroNCAP nel 2020.