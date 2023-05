Attimi di terrore per Marini e Alex Marquez a Le Mans: “Ho chiuso gli occhi e sperato” Grande rischio per Luca Marini e Alex Marquez dopo l’incidente che li ha visto protagonista nel GP di Francia della MotoGP 2023: restano a terra in mezzo alla pista di Le Mans con gli altri piloti che sfrecciavano a pochi centimetri da loro.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP di Francia della MotoGP 2023 ha regalato diversi colpi di scena: sorpassi al limite, duelli infuocati, penalità, cadute e incidenti. A Le Mans, nella corsa vinta da Marco Bezzecchi, infatti di certo non sono mancate le emozioni.

C'è stata la gioia dell'alfiere del team VR46 e quella della Pramac che ha visto salire sul podio sia Martin che Zarco, la delusione di Marc Marquez e Fabio Quartararo caduti sul più bello dopo aver dato spettacolo, la rabbia di Maverick Vinales e Pecco Bagnaia che dopo essersi scontrati e aver visto la loro gara concludersi anticipatamente hanno litigato a bordo pista per poi riappacificarsi qualche minuto dopo e anche la paura di Alex Marquez e Luca Marini finiti a terra in mezzo al tracciato francese dopo un contatto con le altre moto che sfrecciavano a pochi centimetri da loro.

Questi ultimi due infatti nel corso del sesto giro sono stati protagonisti di un incidente di gara che poteva costare molto caro ad entrambi. Il fratello di Valentino Rossi si piega troppo in curva tanto che per diversi secondi il gomito destro tocca con l'asfalto, quando riesce a rialzare la sua Ducati però alle sue spalle arrivano il compagno di squadra Bezzecchi e l'alfiere del team Gresini. Il primo con visuale libera riesce ad evitarlo, lo spagnolo se lo ritrova di fronte all'improvviso e non può fare nulla per schivarlo. Il contatto è inevitabile e i due vengono sbalzati dalle rispettive moto cadendo in mezzo al tracciato.

Alle loro spalle sopraggiungono i vari Johann Zarco, Jorge Martin, Augusto Fernandez e Aleix Espargaro che sfrecciano velocissimi passando a pochi centimetri dai due centauri rimasti a terra. Per fortuna i due dopo qualche secondo riescono a spostarsi dal centro pista e mettersi al sicuro chiudendo la loro gara con "soltanto" qualche livido e un grosso spavento.

A descrivere le sensazioni provate in quegli istanti, al termine della corsa della MotoGP a Le Mans, ci ha pensato proprio Luca Marini che è apparso cosciente di aver corso un grande rischio: "Ho avuto paura solo quando mi sono rialzato, quando ero per terra avevo gli occhi chiusi e speravo che nessuno mi colpisse – ha difatti raccontato il pilota del Team VR46 ai microfoni di Sky –. Era difficile per Alex vedermi, c'era Bezzecchi davanti. È stato solo un episodio sfortunato ma, per fortuna, nessuno si è fatto male – ha quindi aggiunto il 25enne marchigiano –. Per com'è stato l'incidente poteva andarmi molto peggio. Dalle lastre non ho niente di rotto, ma mi fanno molto male i pollici" ha infine chiosato Luca Marini tirando un grande sospiro di sollievo dopo l'enorme rischio corso da lui e Alex Marquez nell'emozionantissimo GP di Francia.