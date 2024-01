“Anthony Gobert sta per morire”, l’ex stella del motociclismo colpita da una malattia fulminea Un drammatico messaggio pubblicato sui social dai fratelli annuncia che l’ex stella genio e sregolatezza della Superbike e della 500c, il 48enne Anthony Gobert, è ricoverato in ospedale in fin di vita in seguito ad una fulminea malattia che lo ha colpito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Un fulmine a ciel sereno squarcia all'improvviso il mondo del motorsport: Anthony Gobert sta per morire. Ad annunciarlo sono stati i fratelli del motociclista australiano 48enne genio e sregolatezza che nei due decenni a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio è stato protagonista della Superbike e della classe regina del Motomondiale (allora la 500cc) facendo parlare di sé per il suo talento in pista (8 vittorie e 16 podi in WSBK) ma anche, e soprattuto, per i suoi eccessi (con due squalifiche per doping e gli abusi di alcol e droga che ne hanno condizionato la carriera).

Lo straziante messaggio pubblicato da Aaron e Alex Gobert riguardo alle condizioni del fratello ha lasciato sgomento tutto il mondo del motociclismo: "È con tristezza che dobbiamo annunciare che Anthony è attualmente ricoverato in cure palliative e si trova nelle fasi finali della sua vita a seguito di una fulminea malattia – siate consapevoli che forniremo eventuali aggiornamenti disponibili a tempo debito" si legge infatti nel post pubblicato sui loro profili social che annuncia dunque la drammatica situazione in cui si trova il loro fratello maggiore in questo momento.

Nel loro straziante messaggio, i fratelli di Anthony Gobert hanno poi voluto sottolineare quanto per loro sia difficile vedere circolare i video che immortalano il fratello nel suo lungo periodo travagliato (il riferimento è ai recenti episodi che lo hanno visto finire in terapia intensiva in seguito ad un regolamento di conti per una rissa che lo aveva visto protagonista o al fatto che sparì improvvisamente e fu ritrovato dal fratello Aaron solo dopo un anno in condizioni pessime).

"In questo momento difficile, i video di Anthony che vengono distribuii riguardo quello che è stato un periodo estremamente travagliato della sua vita sono profondamente preoccupanti. Tuttavia, a nome di Anthony, dobbiamo ringraziare i suoi numerosi tifosi che lo hanno sostenuto per tutta la sua carriera agonistica" si legge infatti a chiosa dello straziante messaggio che annuncia che l'ex stella dannata del motociclismo sta per morire in seguito ad una fulminea malattia.

