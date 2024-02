Andrea Bergamelli è morto a Valencia in un tragico incidente: il pilota italiano aveva 35 anni Tragedia sul circuito di Valencia durante una sessione di prove per motociclisti amatoriali: drammatico incidente fatale per il 35enne italiano Andrea Bergamelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tragedia sul circuito di Valencia dove oggi il motociclista amatoriale italiano Andrea Bergamelli è morto in seguito ad un drammatico incidente sul rettilineo principale del tracciato spagnolo nel corso di una sessione di prova organizzata da Gully Racing. Nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi in pista e il suo trasferimento al centro medico del circuito non c'è stato nulla da fare per il classe '88 bergamasco grande appassionato di moto e motociclismo.Ad annunciarlo è stato lo stesso circuito che ospita il finale di stagione della MotoGP con un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali:

"Dopo il grave incidente avvenuto a mezzogiorno di oggi, durante l’attività di Gully Racing, il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di annunciare che il pilota amatoriale Andrea Bergamelli ha perso la vita. Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente multiplo a metà del rettilineo del circuito di Cheste. Bergamelli è stato immediatamente curato in pista ed è stato portato al centro medico del Circuito, dove è morto. Il Circuito Ricardo Tormo si rammarica profondamente per la perdita di Bergamelli e trasmette le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e all’organizzazione Gully Racing" si legge infatti nella nota diramata dal circuito di Valencia.

A distanza di dieci anni dall'ultima volta dunque il circuito di Valencia torna ad essere teatro di una tragedia dato che nel 2014 un altro pilota 35enne perse la vita durante una sessione di prove organizzata da una compagnia privata in seguito ad un incidente in pista. Con la morte dell'italiano Andrea Bergamelli avvenuta oggi sul tracciato spagnolo si allunga dunque la lista dei piloti amatoriali vittime di fatali incidenti in pista. L'ultima, evitabilissima, conferma del fatto che il motociclismo è uno sport bellissimo ed emozionante, ma al tempo stesso molto pericoloso.

