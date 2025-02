video suggerito

Alonso stuzzica Hamilton: "Per Lewis alla Ferrari non sarà semplice, non so se vincerà subito" Fernando Alonso non ritiene che Lewis Hamilton avrà un impatto forte alla Ferrari. Lo spagnolo pensa che Newey all'Aston Martin conterà di più.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino. Il countdown continua ed è velocissimo. L'attesa è tanta, soprattutto per Lewis Hamilton che piloterà la Ferrari, che ambisce al titolo naturalmente anche con Leclerc. L'Aston Martin vuole avvicinarsi al vertice, lo farà sicuramente nel 2026, ma può togliersi soddisfazione già in questo 2025 grazie all'arrivo di Adrian Newey, progettista geniale. Fernando Alonso, che beneficerà del ‘mago', ritiene che Newey sarà più determinante rispetto a Hamilton, e al suo ‘vecchio rivale' rifila la prima stilettata della stagione.

Alonso e Hamilton rivali da una vita

43 anni e mezzo per Fernando Alonso, che si troverà a sfidare in questa stagione una sfilza di piloti che quando lui ha esordito in F1 non erano nemmeno nati. Lo spagnolo è motivatissimo, sa che può solo migliorare la sua Aston Martin con Newey. Vincere da non più giovanissimo sarebbe un'impresa storica. Non è più un giovincello nemmeno Lewis Hamilton, che di primavere ne ha già 40. I due ‘vecchi leoni' non mollano né in pista né fuori, sanno di avere delle chance e ricordando anche il passato di tanto in tanto si rifilano qualche bordata.

Adrian Newey conta più di Lewis Hamilton

Alonso ha dato il là ponendo dei dubbi sull'impatto che Sir Lewis avrà sulle prestazioni della Ferrari. Nell'intervista concessa ad ‘AS', il due volte campione del mondo ha detto: "Chi avrà più impatto tra Hamilton alla Ferrari e Newey alla Aston Martin? Credo che Adrian avrà sempre più impatto in una squadra rispetto a qualsiasi pilota. I piloti vanno e vengono, tutti noi cerchiamo solo di guidare bene e di ottenere dei risultati positivi nel nostro percorso in F1. Non so cosa Hamilton possa portare o aggiungere alla Ferrari, ma sarà probabilmente meno di quello che può dare un progettista”.

I dubbi di Alonso sull'Hamilton subito vincente alla Ferrari

Parole sagge quelle di Fernando, che però riguardo Hamilton in rosso ha aggiunto: "Non so vincerà subito. Quando sono arrivato all'Aston Martin il team era completamente diverso ed era tutto nuovo rispetto all'Alpine. Dipende da come ci si adatta alla monoposto e a tutto il resto. Lewis deve capire come si guida la Ferrari e Leclerc è lì da più tempo. Lo scorso anno ha faticato anche con Russell, dovrà ritrovare fiducia".