Alonso ossessionato dalla scaramanzia: non stringe mai la mano ad alcune persone, sempre le stesse Il pilota dell’Aston Martin ha rivelato di essere scaramantico, seppure meno rispetto al passato. Alonso ha una scaramanzia in particolare e in griglia di partenza cerca di evitare alcune persone.

A cura di Alessio Morra

Fernando Alonso è uno dei piloti più navigati della Formula 1. Lo spagnolo è un esempio vero, non molla, è sempre lì, a quasi 42 anni è 3° nella classifica piloti. Gli elogi per lui si sprecano, perché è sempre andato oltre al suo talento innato. Ma il due volte campione del mondo, nel celebrare l'anniversario della prima vittoria in Formula 1 (datata 2003!), ha rivelato di essere molto scaramantico e ha svelato anche cosa fa sulla griglia di partenza.

Sta vivendo una seconda giovinezza Alonso, che dopo aver lasciato qualche anno fa è tornato in Formula 1. Nel 2021 ha ritrovato il podio, lo scorso anno ha lasciato l'Alpine polemicamente. In questo 2023 ha iniziato la stagione in modo favoloso Fernando che è salito spesso sul podio. Le due ultime gare sono state un po' in ombra, ma non intaccano un 2023 fantastico. In Ungheria si è dovuto accontentare del 9° posto, dietro pure alle due Ferrari. Un weekend forte dal punto di vista emotivo per lo spagnolo che si è ritrovato a celebrare i vent'anni dal primo successo nel circus, e parlando di diverse cose si è trovato pure a parlare delle sue superstizioni.

Non si può dire certo che è una sorpresa assoluta. Ogni pilota ha i suoi riti, lui ai tempi della Ferrari disse che prima di ogni gara personalmente con le forbici tagliava eventuali fili in eccedenza della sua tuta, poi nel 2021 fece sapere che la track walk, la passeggiata sul tracciato, era diventata una piccola mania.

Ma parlando con i canali social dell'Aston Martin il pilota classe 1981 ha confessato qualcosa di più particolare: "Ho ancora molte superstizioni che continuo a fare, anche se meno rispetto al passato. Cerco ancora di evitare delle persone specifiche che penso possano portarmi sfortuna. A volte vedo delle persone sulla griglia che cercano di stringermi la mano e cerco di evitarle".

Alonso è molto sincero quando dice che a volte è costretto a salutare lo stesso delle persone, e alcune di queste non emanano positività e per questo dopo aver stretto loro la mano cerca di lavarsele o almeno di pulirle: "Se ho stretto la mano a qualcuno, cerco il mio fisioterapista (Fabrizio Borra ndr.) per provare a lavarmi le mani o trovare un modo per pulirmi, devo liberarmi di quella cattiva energia".

E chiudendo questo discorso ha dato alcuni indizi su chi cerca di evitare: "Cerco sempre di evitare le stesse persone, quelle che sono ancora qui da vent'anni ".