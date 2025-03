video suggerito

Aguero guida per la prima volta la Porsche in Formula E ma qualcosa va storto: “Sergio, rallenta!” Durante le “Evo Sessions” a Miami è sceso in pista anche Aguero, guidato dal campione in carica Wherlein: com’è andata la prima volta dell’ex giocatore alla guida della sua monoposto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la prima volta Sergio Augero si è seduto al volante della sua Porsche 99X per le "Evo Sessions" della Formula E. Dopo il ritiro dal calcio l'ex Manchester City ha deciso di tuffarsi nel nuovo sport ed è stato assalito da una botta di adrenalina durante il primo giro di prova all'Hard Rock Stadium di Miami: a guidarlo c'era il campione del mondo in carica, Pascal Wherlein, ma l'argentino non ha dato molta retta alle istruzioni che gli arrivavano in cuffia.

Il Kun è stato piuttosto anarchico nelle decisioni e più volte si è lasciato andare schiacciando il piede sull'acceleratore fino a far surriscaldare troppo le gomme, un problema che si è presentato più volte durante la sessione nonostante i richiami della scuderia che gli ha chiesto di rallentare per far raffreddare le gomme.

La prima volta di Aguero in Formula E

L'ex giocatore è stato una delle 11 star che sono scese in pista durante le "Evo Session" in una giornata che si trasformerà in un documentario da mostrare a tutti i tifosi e appassionati. Anche Brooklyn Beckham, figlio maggiore di David e Victoria Beckham, è stato impegnato con la sua monoposto ma soltanto Aguero si è preso la scena con dei giri un po' sopra le righe. A guidarlo e a insegnargli tutto c'era Wherlein, ma neanche la presenza del campione in carica è servita per mettere l'argentino in riga.

Appena salito al volante della Porsche l'ex attaccante ha schiacciato il piede sull'acceleratore prendendo immediatamente velocità e ricevendo qualche reclamo dalla sua scuderia. "Sergio rallenta, fai raffreddare le gomme" hanno provato a spiegargli diverse volte, ma Aguero ha perso soltanto qualche centesimo nel giro successivo che è stato comunque molto veloce. Il Kun parlava di qualche problema all'auricolare e ha ammesso di essere così tanto elettrizzato da questa nuova esperienza da aver dato poco ascolto a tutti i richiami.